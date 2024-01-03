Новости Софт 03.01.2024 в 17:41 comment views icon

X/Twitter вернул заголовки — а через несколько часов те снова исчезли

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ранее Маск заявил, что соцсеть уберет заголовки, чтобы избежать кликбейта и сделать общий вид сайта «более эстетическим», но впоследствии передумал.

Во вторник некоторые пользователи увидели возрожденные заголовки, несколько срезанные из-за ограничения длины. Хотя смена, как оказалось, была ошибкой или тестом — поскольку исчезла уже через несколько часов и не была официально анонсирована.

X/Twitter повернув заголовки до посилань на новини — але всього на кілька годин

По сообщению Techcrunch, заголовки все еще есть в приложении для Android, в то время как владельцы iOS их не видят.

Маск приобрел Twitter год назад за $44 млрд, введя некоторые противоречивые обновления, которые оттолкнули из соцсети рекламодателей. Эти события уже повлияли на то, что стоимость компании упала на 72% — и сейчас по оценкам Fidelity, имеющей небольшую долю в X, составляет $12,5 млрд. Сам Илон в октябре оценил компанию в $19 млрд.

Ранее Bloomberg оценил, что рекламный доход X/Twitter в 2023 году должен составить $2,5 млрд — в 2022-м компания зарабатывала по миллиарду за квартал. Продажи рекламы сейчас составляют 70-75% общего дохода X, остальное — подписки и лицензирование данных.

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