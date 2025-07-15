Новости Софт 15.07.2025 comment views icon

Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»

Сооснователь Twitter и генеральный директор Block Джек Дорси поражает вторым приложением за неделю. Для его тестирования придется выйти на улицу.

Разработчик представил бета-версию приложения Sun Day для iPhone, которое уже доступно через Apple TestFlight. Звучит странно, но его прямая обязанность отслеживать, сколько витамина D вы получили от солнца. Приложение будет опираться на УФ-индекс, местоположение и личные данные пользователя.

Sun Day использует геолокацию, чтобы узнавать текущий уровень ультрафиолетового излучения в регионе. Однако полностью автоматической работы там нет: пользователю нужно самому нажимать кнопку на старте пребывания на солнце и еще раз — когда заходит в помещение. Также приложение сохраняет данные после каждого сеанса.

Sun Day учитывает возраст, тип кожи, одежду, а также может использовать данные из Apple Health, включая историю анализов крови на витамин D в HealthKit. В документации на GitHub указано, что он рассчитывает синтез витамина D с помощью многофакторной модели, основанной на научных исследованиях. В будущем Джек Дорси планирует добавить возможность более точных расчетов. В частности рост и вес, сезонные корректировки и даже фактические результаты анализов.

«Приложение имеет целью предоставлять персонализированные, точные оценки, оставаясь при этом осторожным из соображений безопасности», — отмечается в официальной публикации.

Это уже второе приложение от Дорси за неделю. В прошлый раз он представил Bitchat — сервис для обмена сообщениями через Bluetooth без подключения к интернету. Но случилось так, что «безопасный»» Bitchat не прошел проверки на безопасность и уязвим к похищению данных. Однако быть слишком строгими рано, потому что оба приложения Дорси делает в рамках личного эксперимента. По его словам, это не попытка навязать рынку новый тренд, а просто его обучение. Он учится создавать вещи быстро с помощью открытого кода и ИИ-ассистента Goose от Block.

Но Джек Дорси не стал первым, кто заставляет пользователей выйти на улицу. TechCrunch рассказывал, как разработчик Рис Кентиш создал программу Touch Grass, которая блокирует телефон и заставляет пользователя передохнуть, коснувшись травы. Это не метафора: пользователь должен выйти на улицу и сфотографировать, как он буквально касается травы.

Источник: GitHub

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