Xbox Series теперь поддерживают функцию FPS Boost — она удваивает фреймрейт в играх по обратной совместимости (пока таких всего пять)

Команда Xbox по работе с обратной совместимостью разработала функцию под названием FPS Boost, которая применяет различные методы для двойного (а в отдельных случаях — четырехкратного!) повышения оригинальной частоты смены кадров.

В стартовой линейке игр с обратной совместимостью, поддерживающих функцию FPS Boost, всего пять тайтлов.

Стартовая линейка игр с поддержкой FPS Boost

Far Cry 4;

New Super Lucky’s Tale;

Sniper Elite 4;

UFC 4;

Watch Dogs 2.

Сейчас включить или выключить функцию можно в разделе «Управление игрой». В грядущем весеннем обновлении Microsoft обещает добавить туда кнопку «Опции совместимости», которая позволит управлять функциями FPS Boost и Auto HDR, подобно графическим опциям на ПК. Также разработчики обещают специальный индикатор для оповещения о работе функции — он будет высвечиваться при нажатии кнопки Xbox на геймпаде.

Как отмечает Digital Foundry, которые уже успели проверить работу функции на практике, технология не требует внесения изменений в исходный код. Буст фреймрейта обеспечивается на уровне API Direct3D.

По словам Microsoft, New Super Lucky’s Tale с активной функцией FPS Boost стабильно выдает на консолях 120 fps, а UFC 4 на Xbox Series S можно будет запустить в 60 fps. Тесты Digital Foundry позволят убедиться в правдивости эти слов. Например, Far Cry 4 теперь работает на Series X и Series S при стабильных 60 fps без каких-либо просадок. Правда, разрешение осталось на уровне Xbox One S — 1440х1080 пикселей. В Sniper Elite 4 на Series X теперь можно получить честные 1080p 60, тогда как на Series S порой случаются незначительные просадки до 50 fps. Watch Dogs 2 на обеих консолях теперь стабильно работает при 60 fps.



Новая технология призвана подарить вторую жизнь не самым новым играм, а в сочетании с повышением разрешения и Auto HDR графические улучшения посредством эмуляции могут обеспечить качественно новый игровой опыт, как в случае выпуска полноценного ремастера. Единственный актуальный вопрос заключается в том, как много игр в итоге получит поддержку FPS Boost.