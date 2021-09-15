



Xiaomi на презентації 15 вересня представила лінійку нових айфонів смартфонів, які доповнюють вже добре знайому нам серію Xiaomi 11, що вийшла на початку року. Всього китайський виробник анонсував три нові моделі: Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro та Xiaomi 11 Lite 5G NE. Майже всі деталі з’явились в мережі задовго до анонсу, тому нам залишається підсумувати й заповнити прогалини.

По суті, Xiaomi 11T та Xiaomi 11T Pro — оновлення торішніх моделей Mi 10T та Mi 10T Pro, а Xiaomi 11 Lite 5G NE — наступник цьогорічного Xiaomi 11 Lite 5G.

Нові моделі відрізняються оновленим дизайном та покращеними технічними параметрами. Це також перші глобальні смартфони Xiaomi, які не використовують бренд Mi та забезпечуються розширеною підтримкою (три великих оновлення Android і чотири роки оновлень безпеки).

Новітній флагман Xiaomi 11T Pro оснащується 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888, пласким екраном AMOLED DotDisplay діагоналлю 6,67” з підтримкою частоти оновлення 120 Гц, основною камерою на 108 Мп та акумулятором 5000 мА•год з підтримкою технології заряджання Xiaomi HyperCharge потужністю 120 Вт (ЗП на 120 Вт входить у комплект), яка спочатку дебютувала у Xiaomi Mi 10 Ultra. Виробник запевняє, що повне заряджання триватиме всього 17 хвилин. Це стало можливим завдяки комплексу технологій, зокрема подвійному генератору підпомпування заряду, двоелементній структурі батареї, технології MTW, застосуванню графену в літій-іонному акумуляторі та технології Mi-FC. Безпеку акумулятора гарантують сертифікат безпечної системи швидкої зарядки від TÜV Rheinland, 34 функції зарядки та безпеки акумулятора, моніторинг температури в режимі реального часу та ін.

Головна відмінність базового Xiaomi 11T від 11T Pro полягає у платформі — MediaTek Dimensity

1200 замість Snapdragon 888. Окрім того, модель Xiaomi 11T не підтримує технології заряджання 120 Вт, а обмежена потужністю 67 Вт, а її максимально конфігурація пам’яті 8/256ГБ, тоді як 11T Pro доступна у версії 12/256 ГБ.

Стосовно Xiaomi 11 Lite 5G NE, це середньобюджетна модель з 6,55-дюймовим AMOLED екраном, 6-нм SoC Snapdragon 778G, потрійною основною камерою з головним модулем на 64 Мп та батарею мА•год з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт.

Повні технічні характеристики

Ціни та терміни надходження в продаж

Дата появи в Україні та офіційні ціни в гривнях поки невідомі, але є рекомендовані ціни для Європи.