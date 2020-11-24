Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3 — 48-Мп камера и батарея на 6000 мА·ч при цене от 4299 грн

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Суббренд Poco компании Xiaomi сегодня провел глобальную премьеру нового бюджетного смартфона — Poco M3. Новинка выделяется в первую очередь 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой функции обратной зарядки сторонних гаджетов.

Выделяется Poco M3 и дизайном — оформлением блока основной камеры новинка явно копирует OnePlus 8T Cyberpunk 2077. Корпус — пластиковый. Но задняя панель выделяется своей фактурой, которая напоминает кожу. На выбор есть три варианта расцветки корпуса — черный, желтый и синий.

Аппаратный базис Poco M3 — SoC Qualcomm Snapdragon 662, дополненная 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Смартфон оснащен ЖК-экраном с каплевидным отверстием под фронтальную камеру — здесь используется 6,53-дюймовая панель Full HD+ (2340х1080 пикселей). Кроме главного 48-Мп широкоугольного фотомодуля в основной камере есть еще макромодуль на 2 Мп и сенсор оценки глубины такого же разрешения. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч выделяется поддержкой двухсторонней 18-ваттной зарядкой (может заряжать и сторонние устройства по кабелю USB мощностью до 18 Вт). Из остального можно выделить тройной лоток для карт памяти MicroSD и SIM, сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, аудиоразъем 3,5 мм и ИК-порт.

Полные характеристики Poco M3

Цены и сроки поступления в продажу