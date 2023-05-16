Илон Маск будет лично одобрять каждого нового сотрудника Tesla

Илон Маск требует, чтобы руководители отделов согласовывали с ним по электронной почте каждого нового работника Tesla.

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В письме, поступившем в понедельник всем сотрудникам компании, генеральный директор Tesla пишет, что обеспокоен текущей практикой найма в компании.

«Я хотел бы лучше понять процесс найма в нашей компании. Вице-президенты должны раз в неделю отправлять мне список запросов на найм из своих отделов», — написал Маск в электронном письме.

По словам сотрудника, с которым общался CNBC, коллектив воспринял сообщение Маска как «мягкое замораживание найма» или сигнал того, что миллиардер снова сосредоточится на Tesla, после того как нашел нового руководителя для Twitter. В пятницу Маск объявил, что новым CEO станет рекламный директор NBCUniversal Линда Яккарино — после того, как он сам пробыл в этой должности около полугода и месяцами обещал оставить ее, как только найдет «достаточно глупого» преемника.

В прошлом месяце Tesla заработала $23,33 млрд — хотя чистая прибыль компании была на 24% меньше, чем в прошлом году, что способствовало падению акций компании на 10%. В то время Маск предположил, что компания предпочтет большие объемы продаж высшей марже — комментарий, который вызвал определенную обеспокоенность аналитиков.

С тех пор как Маск занял пост генерального директора Tesla в 2008 году, он обычно участвовал в найме новых сотрудников и утверждении бюджета в Tesla.

«Внимательно подумайте, прежде чем отправлять мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla, даже как подрядчик, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте», — написал Маск в электронном письме в понедельник.

Во вторник автопроизводитель планирует провести ежегодное собрание акционеров в Остине, штат Техас. Заинтересованные стороны должны решить, одобрять ли новые и старые назначения в совете директоров, включая бывшего директора по технологиям Tesla Дж. Б. Страубеля. Доверенный консультант американской компании Glass Lewis рекомендовал акционерам в прошлом месяце проголосовать против Страубеля, учитывая его историю работы в компании.

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Отдельный консорциум фондов, ориентированных на окружающую среду, социальные и управленческие проекты, также призвал акционеров пересмотреть список тех, кого они планируют назначить в правление Tesla. Кое-кто в открытом письме призвал нынешнее правление компании обуздать «чрезмерно преданного» генерального директора.

Маск, с тех пор как продал акции Tesla на миллиарды долларов, чтобы профинансировать поглощение Twitter, вызывает неоднозначную реакцию у инвесторов.

Вот текст электронного письма, которое генеральный директор отправил в понедельник: