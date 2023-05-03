Илон Маск хотел купить DeepMind — поскольку считал, что разработку передового ИИ нельзя доверить Google

Миллиардер планировал приобрести DeepMind 10 лет назад – в последний момент перед завершением сделки Google, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Google объявила о приобретении DeepMind за $500 млн в январе 2014 года, а в конце 2013-го лондонской лабораторией искусственного интеллекта интересовался сам Илон Маск. Миллиардер был обеспокоен тем, как тогдашний генеральный директор поискового гиганта Ларри Пейдж будет использовать передовую технологию.

Маск неофициально говорил о планах приобрести DeepMind, и они не дошли до совета директоров лаборатории.

DeepMind Technologies – это британская компания искусственного интеллекта, основанная в 2010 году и занимающаяся разработкой программ искусственного интеллекта, которые можно обучить играм. Впервые лаборатория стала общеизвестной, когда разработанная нею AlphaGo победила профессионального игрока в Го (китайская настольная игра-стратегия).

В настоящее время основной бизнес Google (поисковой) испытывает все большее давление со стороны своего основного конкурента Microsoft, которая быстро интегрировала большую языковую модель OpenAI в собственный поисковик Bing. 20 апреля Google объявила, что объединяет DeepMind и Google Brain (отдельное ИИ-подразделение, созданное в 2011 году) – для создания новой исследовательской группы, которая «существенно ускорит» развитие ИИ.

Сам Илон Маск все чаще говорит об ИИ. Сначала он писал, что эта технология приведет к «уничтожению цивилизации» и активно критиковал OpenAI (которую, кстати, планировал возглавить в 2018 году и получил отказ). А недавно миллиардер подписал письмо, в котором технологические эксперты требовали приостановить «масштабные эксперименты искусственного интеллекта» на 6 месяцев.

Однако в действиях Маска скорее прослеживается не беспокойство за будущее ИИ, а его стремление к созданию собственного проекта и попытки помешать конкурентам. Ранее предприниматель приобрел около 10 тысяч графических процессоров, нанял экс-сотрудников DeepMind и зарегистрировал собственную компанию искусственного интеллекта под названием X.AI. В недавнем интервью Fox News он рассказал, что занимается созданием TruthGPT — чат-ботом с искусственным интеллектом, который «будет искать правду» и, похоже, проверять журналистов и их материалы «на честность».