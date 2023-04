Илон Маск создает сайт для проверки журналистов на «честность‎» — похоже, он тоже получит название «X»

Маск, известный своими напряженными отношениями со СМИ, еще в мае 2018 года анонсировал создание отдельной платформы для фактчекинга статей и отслеживания рейтинга журналистов.

В апреле 2023 года он повторно поделился публикацией, добавив таинственное «или просто X».

Маск, похоже, намекает на возрождение проекта и его обновленное название. Миллиардер давно тяготеет к букве «X» – в 1999 году он основал X.com, онлайн-банк, который вскоре объединился с другой компанией, чтобы превратиться в PayPal. «X» также появляется в названиях его продуктов и компаний – SpaceX, Tesla Model X. После поглощения Twitter в октябре Маск заявил, что эта покупка «ускорит» создание загадочного суперприложения X «для всего».

Недавно предприниматель присоединил Twitter Inc. (фактически Twitter, как компания теперь не существует) к новому предприятию X Corp, а также втихую основал собственную ИИ-компанию под названием X.AI.

Еще одно слово-триггер миллиардера – «Правда». В недавнем интервью Fox News он рассказал, что занимается созданием TruthGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, который будет «искать правду» (как собственно, и несколько лет назад анонсированный сайт).

Илон Маск часто критикует журналистов за якобы ложное и предвзятое освещение событий, касающихся дел его компаний. Он, в частности, заявлял, что аварии с участием Tesla привлекают больше внимания прессы, чем ДТП с машинами других брендов. Twitter ныне также часто появляется в заголовках – статьи в основном касаются запуска подписки Twitter Blue, которая сначала повлекла за собой нашествие ботов, а ныне забрала синие галочки у всех ранее верифицированных пользователей (правда, не без исключений).

Вероятно, новый сайт, «суперприложение» и чат-бот Маска будут объединены в одном «правдивом» проекте миллиардера, но, похоже, он еще до конца не разобрался в том, что именно планирует создать. Никаких подробности о сроках запуска он не предоставил, лишь впоследствии загадочно дописал:

Среди остальных новых публикаций Маска в Twitter есть еще некоторая интересная информация. В одном — он засветил свой альтернативный аккаунт, якобы принадлежащий его сыну. Довольно часто там появляются очень странные (иногда с сексуальным подтекстом) публикации – и вряд ли бы их смог написать двухлетний ребенок. Вот несколько примеров:

