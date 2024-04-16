Илон Маск продолжает бороть ботов: Х (Twitter) внедрит платную подписку для новых аккаунтов

Что же политической рекламы на X/Twitter оказалось недостаточноа деньги очень нужны, так что ранее анонсированный Илоном Маском «небольшая плата» за вход для новых пользователей внедряется на широкую общественность.

Сначала на расширение нового уровня подписки с ежегодной стоимостью $1, которую в конце 2023 года внедрили как тестовую в Новой Зеландии и на Филиппинах, обратили внимание пользователи, а затем сам Маск подтвердил изменения и поделился дополнительными подробностями новой модели. Миллиардер ответил другому пользователю, что «небольшая плата» для новых аккаунтов за возможность публиковать сообщения на платформе — это «единственный эффектный способ обуздать безудержное наступление ботов», которые сейчас легко обходят защитный тест на «человечность». В другой публикации Маск заверил, что даже без подписки новые пользователи смогут видеть сообщения и видео, а также следить за другими пользователями. Через три месяца после регистрации возможность публиковать разблокируется автоматически без внесения платы. Ранее зарегистрированным аккаунтам не понадобится платить новый взнос за борьбу Маска против ботов, но это не точно.

Фрагмент кода из приложения X подтверждает будущие изменения модели пользования с платной подпиской для новых аккаунтов:

«Оплатите подписку, чтобы разблокировать возможность публиковать и взаимодействовать с публикациями других. Новые непроверенные пользователи должны заплатить небольшую ежегодную плату, чтобы начать выполнять какие-то действия: публиковать записи, ставить лайки, делать репосты, добавлять сообщения в избранное и комментировать публикации других. Это нужно, чтобы уменьшить количество ботов и спама для лучшего опыта для всех. Без оплаты подписки можно отслеживать другие аккаунты и просматривать X». фрагмент текста из кода приложения X, связанный с внедрением платы для новых пользователей