Илон Маск «рассекретил» исходный код своего чат-бота Grok — пока без учебных данных

Теперь разработчики и исследователи смогут использовать архитектуру, на которой работает Grok, в собственных проектах.

xAI, компания по искусственному интеллекту, принадлежащая Илону Маску, опубликовала исходный код своего чат-бота на GitHub. В анонсе сказано, что выпуск содержит «код и сетевую архитектуру» модели Grok-1 «с 314 млрд параметров». Как отмечает VentureBeat, модель выпущена под лицензией Apache 2.0, которая позволяет коммерческое использование, но не включает учебные данные или подключение к X для получения данных в реальном времени.

В предыдущем сообщении, опубликованном xAI в ноябре, отмечалось, что большая языковая модель Grok «разрабатывалась в течение последних 4-х месяцев» и предназначена для «генерации текстов и ответов на вопросы».

Ранее Маск публично критиковал ИИ-компании за закрытость — это, в частности, звучит как одно из обвинений, изложенных в его иске к OpenAI (Илон был соучредителем стартапа, однако когда его предложение объединить OpenAI с Tesla и возглавить совместное предприятие отклонили, ушел из компании и не предоставил обещанного финансирования).

Grok изначально был выпущен, как альтернатива популярному на то время ChatGPT — правда, его позиционировали как чат-бота с чувством юмора и доступным он был только для владельцев премиальной подписки на X (бывшего Twitter).

Многие известные компании также открыли исходные коды для некоторых своих моделей ИИ — в частности Meta для LLaMa, Mistral, Falcon и AI2. В феврале Google также выпустила две новые открытые модели под названием Gemma2B и Gemma7B. В то же время некоторые предприятия заинтересовались именно открытым кодом Grok — гендиректор Perplexity Арвинд Шринивас (компания предлагает ассистент и поисковик с ИИ) написал на X, что они настроят чат-бота Маска для своего поиска и сделают доступным для пользователей подписки Pro.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!