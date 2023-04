Twitter верифицировал умерших знаменитостей — на страницах указано, что они «подтвердили номер телефона и подписались на Twitter Blue»

С 20 апреля Twitter начал удалять старые синие галочки, предоставленные в рамках предыдущей верификации – новые должны получить те, кто заплатил за подписку Blue, или знаменитости из так называемого «премиум-списка Илона Маска».

Впервые о подписке Twitter Blue Маск объявил осенью, после приобретения соцсети, и обозвал предварительный способ проверки «системой лордов и крестьян». Анонсированную им верификацию мог пройти любой из пользователей и получить синюю галочку, платя за нее по $8 в месяц.

Однако на прошлой неделе стало известно, что чеки получили даже те, кто не собирался оформлять подписку – Маск сказал, что самостоятельно оплатил Twitter Blue нескольким знаменитостям. В этом премиальном списке были баскетболист Леброн Джеймс, актер Уильям Шетнер и писатель Стивен Кинг. В настоящее время туда также добавились английский автор Нил Гейман, актер Рон Перлман, Массачусетский институт технологий и аккаунт писателя и комика Пола Дочни под ником «dril‎».

Дочни написал, что «его достали» и быстро сменил ник «dril» на «slave to Woke», потеряв галочку.

Еще непонятно, сколько пользователей получили «подарки» от Маска – однако были верифицированы даже аккаунты знаменитостей, которых уже нет в живых. Синюю галочку и приписку «этот аккаунт приобрел подписку на Twitter Blue и подтвердил номер телефона‎» получили страницы, когда-то принадлежавшие Чедвику Боузману, Коби Брайанту и Энтони Бурдену.

Стивен Кинг, который с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину, ранее критиковал слишком высокую цену для Twitter Blue (изначально она достигала $20) и ныне публично отказался от синего чека – посоветовав Маску передать средства в фонд Сергея Притулы.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It’s only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.

