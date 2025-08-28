Индустрия искусственного интеллекта в огромном кредите с сомнительным возвратом: "Финансирование на 20-30 лет без перспектив на пять"

О «пузыре» искусственного интеллекта уже говорят не только скептики, но и главы ведущих компаний отрасли и инвесторы. Несмотря на огромные вложения, до сих пор нет уверенных перспектив прибыльности.

По данным Bloomberg, в то время как JPMorgan Chase и Mitsubishi UFJ Financial Group возглавляют продажу кредита на сумму более $22 млрд для поддержки плана Vantage Data Centers по строительству огромного центра обработки данных, а Meta получает $29 млрд от Pacific Investment Management и Blue Owl Capital на строительство другого, CEO OpenAI Сэм Альтман видит параллели с кризисом доткомов 1990-х годов, как сообщает The Verge. По оценкам компании, в будущем ей понадобятся триллионы долларов на развитие инфраструктуры ИИ.

Невиданные инвестиции и кредитование происходят в то время, когда ИИ фактически не принес никакой глобально заметной финансовой пользы. Массачусетский технологический институт публикует отчет, согласно которому 95% проектов генеративного ИИ в корпоративном секторе не принесли прибыли. В исследовании Стэнфордского университета речь идет о 13% захваченных ИИ мест для начинающих в уязвимых отраслях, опять же, в основном без видимой выгоды и с препятствованием молодым специалистам в получении необходимого профессионального опыта. Инвесторы и эксперты начинают проявлять обеспокоенность.

«Для инвесторов вполне естественно вспоминать начало 2000-х, когда телекоммуникационные компании, возможно, чрезмерно наращивали активы и чрезмерно занимали средства, и мы наблюдали значительные списания этих активов. Поэтому бум искусственного интеллекта, безусловно, ставит под сомнение вопрос устойчивого развития в среднесрочной перспективе», — говорит Дэниел Сорид, руководитель американского отдела инвестиций в Citigroup.

Первоначальное создание инфраструктуры, необходимой для обучения и работы моделей искусственного интеллекта, в значительной степени финансировалось самими компаниями-разработчиками ИИ, среди которых гиганты Google, Meta и другие. Однако в последнее время деньги все чаще поступают от инвесторов в облигации и частных кредиторов. Многие крупные технологические компании ранее финансировали новую инфраструктуру за счет корпоративного долга, который, вероятно, является безопасным благодаря имеющимся денежным потокам. Сейчас значительная часть долгового финансирования поступает из частных кредитных рынков.

«Частное кредитование искусственного интеллекта в течение последних трех кварталов составляет не менее $50 млрд в квартал. Даже без учета мегасделок от Meta и Vantage, они уже обеспечивают вдвое-втрое больше, чем публичные рынки», — рассказал Мэтью Миш, руководитель отдела кредитной стратегии UBS.

Многие новые вычислительные центры финансируются за счет коммерческих ипотечных ценных бумаг, привязанных не к корпоративному лицу, а к платежам, генерируемым комплексами. По оценкам JPMorgan Chase, в этом месяце, объем CMBS для структуры искусственного интеллекта уже вырос на 30% — до $15,6 млрд, по сравнению с общим показателем за весь 2024 год.

8 августа Дэниел Сорид и его коллеги из Citigroup опубликовали отчет, посвященный конкретным рискам для коммунальных компаний, которые увеличили объемы заимствований для строительства электрической инфраструктуры, необходимой для питания энергоемких ЦОД. Они и другие аналитики разделяют общее беспокойство относительно огромных расходов сейчас, пока проекты ИИ не продемонстрируют свою способность генерировать доход в долгосрочной перспективе.

«Соглашения по центрам обработки данных — это финансирование на 20-30 лет для технологии, о которой мы даже не знаем, как она будет выглядеть через пять лет. Мы консервативно оцениваем денежные потоки наперед, поскольку не знаем, как они будут выглядеть, для этого нет исторической основы», — рассказывает Рут Ян, глобальный руководитель отдела аналитики частного рынка в S&P Global Ratings.

UBS Group отмечает, что стресс начал проявляться в росте объемов кредитов в натуральной форме, предоставляемых технологически ориентированным частным кредиторам. По данным UBS, во втором квартале доход от этого в кредитных компаниях достиг самого высокого уровня с 2020 года в 6%.

Но денежные инвестиции вряд ли прекратятся в ближайшее время: кредитные компании постоянно привлекают капитал и он должен куда-то идти, а сейчас они рассматривают гипермасштабируемые компании, занимающиеся в том числе и ИИ, как долгосрочный инфраструктурный актив.