YouControl подписал меморандум с НБУ и запустил бесплатный мониторинг бизнеса (включая ФОП) с рассылкой изменений на электронную почту

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Украинский сервис открытых данных YouControl предоставил бесплатный доступ к полноценному мониторингу бизнеса. С 29 августа любой пользователь системы сможет бесплатно поставить на мониторинг десять компаний или ФОП и получать уведомления об изменениях на электронную почту. Кроме регистрационных данных из ЕГР на почту будут также приходить данные о налоговых долгах, санкциях в отношении внешнеэкономической деятельности и судебные дела.

Недавно YouControl принял участие во встрече в государственном предприятии «Национальные информационные системы», где вместе с другими участниками рынка обсудили аспекты создания сервиса, который будет предупреждать граждан об изменениях в их бизнесе. И уже на этой неделе предприятие начало ежедневные обновления данных о компаниях и физлиц-предпринимателях на государственном портале открытых данных. В частности, в них содержится краткая информация из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФОП) и общественных формирований.

Разработчики YouControl решили дополнить данные и ввели полноценный бесплатный мониторинг компаний и СПД, так что теперь пользователи смогут получать относительно выбранных 10 компаний такие оповещения:

о регистрационных изменениях (руководитель, адрес, вид деятельности (основной КВЭД), название);

о юридическом состоянии (находится или нет в процессе прекращения);

о начале процедуры банкротства компании;

о состоянии расчетов с бюджетом (появление налогового долга, права на залог имущества, аннулирование регистрации плательщиков НДС, переход на единый налог и т.д.);

о запрете на внешнеэкономическую деятельность или индивидуальный режим лицензирования в соответствии с санкциями Министерства экономического развития и торговли;

судебные дела, подлежащие рассмотрению, в которых фигурирует определенное юридическое лицо.

«Отслеживание изменений в своей компании позволяет уберечь ее от рейдерских захватов. Но мы решили не останавливаться на этом, а использовать мощности мониторинга по полной. Он позволит бизнесу контролировать своих партнеров, гибко реагируя на изменения в их деятельности. Такая возможность сэкономит и время, и деньги украинским бизнесменам», — прокомментировал основатель YouControl Сергей Мильман.

По статистике, предприятия аграрной сферы подвергаются наибольшему риску рейдерских атак. Торговые, промышленные и строительные компании тоже в зоне риска. Максимально привлекательны для захватчиков компании, обладающие большим объемом недвижимости и/или земли. А если у компании большой налоговый долг — ее достаточно легко подставить.

Чтобы подключить мониторинг компаний, достаточно нажать на соответствующую кнопку в досье юрлица или ФОП. Оповещения об изменениях придут на указанную при регистрации электронную почту. Стоит заметить, что существует технический лимит: изменить исследуемые компании можно до 20 раз.

Сервис YouControl также подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным банком Украины, в рамках которого стороны планируют использовать информационно-аналитические ресурсы друг друга и делиться экспертизой для содействия финансовой стабильности на банковском рынке Украины.

Напомним, что недавно YouControl запустил инструмент «Физические лица», который позволяет проверить благонадежность любого украинца.

Источник: YouControl (1, 2)