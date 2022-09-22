YouTubе-блогер протестировал функцию Crash Detection на iPhone 14: для этого ему пришлось разбить свой старый автомобиль

В ранних обзорах новых iPhone 14 и iPhone 14 Prо неоднократно упоминалась функция «Распознавания аварий» (Crash Detection) – однако в реальных обстоятельствах это никто не проверял, так как Apple могла из-за соображений безопасности и вовсе убрать ее. После выхода новых моделей, компания уже не может помешать владельцам и они могут увидеть, действительно ли функция работает, что недавно и сделал автор ютуб-канала TechRax.

В описании канала, который кстати ведет украинец, написано «крушу технику с 2011 года», так что задача проверить iPhone 14 при помощи импровизированной аварии не была особо сложной для автора. Старенький Mercury Grand Marquis, который выбрали для краш-теста, оснастили дистанционно управляемой установкой, чтобы автомобиль можно было разогнать, и он врезался в неподвижно стоящие цели – машины со свалки.

К задней части подголовника водительского сиденья прикрепили iPhone 14 Pro и установили камеру GoPro для записи происходящего. Блогер отметил, что все было снято «в безопасной и контролируемой среде», но после просмотра видео тяжело согласиться этим утверждением.

В ходе тестирования команде TechRax удалось заставить систему обнаружения аварий Apple срабатывать дважды. Оба раза функция активировалась примерно через 20 секунд после крушения. Экстренный вызов отменяли — благо обратный отсчет дает пользователю достаточно времени для этого.

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Первая авария незначительно помяла крыло автомобиля, а вот во второй раз крушение принесло более серьезные повреждения — сработали даже обе подушки безопасности.

Crash Detection доступна для всех моделей iPhone 14 и новых Apple Watch. Функция использует улучшенный гироскоп, новый акселерометр g-force, микрофоны (распознают громкие звуки при аварии), барометр (определяет изменения давления в салоне), GPS (фиксирует информацию об изменении скорости) и усовершенствованный алгоритм для определения того, находился ли владелец гаджета в аварии, и может автоматически соединить вас со службами экстренной помощи.

Даже если вы потеряете сознание, устройство самостоятельно воспроизведет звуковое сообщение для экстренных служб и сообщит им ваши координаты.

Apple заявляет, что Crash Detection также опирается на передовые алгоритмы, которые были «обучены более чем миллионом часов реального вождения». Это обещает свести к минимуму ложные срабатывания и не допустить ошибочных звонков в экстренные службы.

Crash Detection включена в гаджеты по умолчанию.

Помимо Crash Detection, в линейке iPhone 14 доступна функция связи через спутник Emergency SOS. Она поможет получить помощь в отдаленных районах, где плохая или вообще отсутствует мобильная связь. Пользователи должны будут заполнить короткую анкету, в которой опишут проблему: например, проблема с транспортным средством или получение неотложной медицинской помощи. После чего появится уведомление о том, куда направить телефон для подключения к спутнику.

После установки соединения информация будет «передаваться в центры, в которых работают специалисты, прошедшие обучение в Apple, и могут обратиться за помощью от имени пользователя». Владельцы также смогут вручную сообщать о своем местонахождении через спутник с помощью функции «Find My».

Источник: Techspot, Carcoops