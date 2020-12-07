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YouTube и Peacock бесплатно транслируют 22 фильма о Джеймсе Бонде

YouTube и Peacock бесплатно транслируют 22 фильма о Джеймсе Бонде

YouTube и Peacock бесплатно транслируют 22 фильма о Джеймсе Бонде


Потоковые сервисы подготовили очень приятный сюрприз поклонникам Бондианы. Фанаты серии получили возможность бесплатно (только с рекламой) просмотреть большую коллекцию фильмов о приключениях агента 007. Они доступны для просмотра в сервисах YouTube и Peacock (с бесплатной учётной записью).

Однако следует отметить, что ни у одного из сервисов нет полной коллекции фильмов, а некоторые фильмы и вовсе не доступны в сервисах. Например, за отдельную плату предстоит смотреть фильмы Skyfall и Spectre. Тем не менее, можно бесплатно просмотреть все фильмы, в которых роль Джеймса Бонда сыграли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Джордж Лазенби. Также для бесплатного просмотра доступно несколько первых фильмов с Дэниелом Крейгом.

YouTube предлагает возможность просмотреть 20 фильмов о Джеймсе Бонде:

  • Dr. No
  • From Russia with Love
  • Goldfinger
  • Thunderball
  • You Only Live Twice
  • On Her Majesty’s Secret Service
  • Diamonds Are Forever
  • Never Say Never Again
  • Live and Let Die
  • The Man with the Golden Gun
  • The Spy who Loved Me
  • Moonraker
  • For Your Eyes Only
  • Octopussy
  • A View to a Kill
  • The Living Daylights
  • Licence to Kill
  • GoldenEye
  • Tomorrow Never Dies
  • The World is Not Enough

В сервисе Peacock доступно 12 фильмов:

  • From Russia with Love
  • Goldfinger
  • You Only Live Twice
  • Diamonds Are Forever
  • The Man with the Golden Gun
  • Octopussy
  • Licence to Kill
  • GoldenEye
  • Tomorrow Never Dies
  • The World is Not Enough
  • Casino Royale
  • Quantum of Solace

К сожалению, сервисы не позволяют просматривать эти фильмы в Украине. Пока нет сведений о том, как долго будет осуществляться бесплатная трансляция фильмов о Джеймсе Бонде.

Источник: The Verge

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