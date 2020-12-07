YouTube и Peacock бесплатно транслируют 22 фильма о Джеймсе Бонде





Потоковые сервисы подготовили очень приятный сюрприз поклонникам Бондианы. Фанаты серии получили возможность бесплатно (только с рекламой) просмотреть большую коллекцию фильмов о приключениях агента 007. Они доступны для просмотра в сервисах YouTube и Peacock (с бесплатной учётной записью).

Однако следует отметить, что ни у одного из сервисов нет полной коллекции фильмов, а некоторые фильмы и вовсе не доступны в сервисах. Например, за отдельную плату предстоит смотреть фильмы Skyfall и Spectre. Тем не менее, можно бесплатно просмотреть все фильмы, в которых роль Джеймса Бонда сыграли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Джордж Лазенби. Также для бесплатного просмотра доступно несколько первых фильмов с Дэниелом Крейгом.

YouTube предлагает возможность просмотреть 20 фильмов о Джеймсе Бонде:

Dr. No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights

Licence to Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

В сервисе Peacock доступно 12 фильмов:

From Russia with Love

Goldfinger

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

The Man with the Golden Gun

Octopussy

Licence to Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Casino Royale

Quantum of Solace

К сожалению, сервисы не позволяют просматривать эти фильмы в Украине. Пока нет сведений о том, как долго будет осуществляться бесплатная трансляция фильмов о Джеймсе Бонде.

Источник: The Verge