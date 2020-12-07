YouTube и Peacock бесплатно транслируют 22 фильма о Джеймсе Бонде
Потоковые сервисы подготовили очень приятный сюрприз поклонникам Бондианы. Фанаты серии получили возможность бесплатно (только с рекламой) просмотреть большую коллекцию фильмов о приключениях агента 007. Они доступны для просмотра в сервисах YouTube и Peacock (с бесплатной учётной записью).
Однако следует отметить, что ни у одного из сервисов нет полной коллекции фильмов, а некоторые фильмы и вовсе не доступны в сервисах. Например, за отдельную плату предстоит смотреть фильмы Skyfall и Spectre. Тем не менее, можно бесплатно просмотреть все фильмы, в которых роль Джеймса Бонда сыграли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Джордж Лазенби. Также для бесплатного просмотра доступно несколько первых фильмов с Дэниелом Крейгом.
YouTube предлагает возможность просмотреть 20 фильмов о Джеймсе Бонде:
- Dr. No
- From Russia with Love
- Goldfinger
- Thunderball
- You Only Live Twice
- On Her Majesty’s Secret Service
- Diamonds Are Forever
- Never Say Never Again
- Live and Let Die
- The Man with the Golden Gun
- The Spy who Loved Me
- Moonraker
- For Your Eyes Only
- Octopussy
- A View to a Kill
- The Living Daylights
- Licence to Kill
- GoldenEye
- Tomorrow Never Dies
- The World is Not Enough
В сервисе Peacock доступно 12 фильмов:
- From Russia with Love
- Goldfinger
- You Only Live Twice
- Diamonds Are Forever
- The Man with the Golden Gun
- Octopussy
- Licence to Kill
- GoldenEye
- Tomorrow Never Dies
- The World is Not Enough
- Casino Royale
- Quantum of Solace
К сожалению, сервисы не позволяют просматривать эти фильмы в Украине. Пока нет сведений о том, как долго будет осуществляться бесплатная трансляция фильмов о Джеймсе Бонде.
Источник: The Verge