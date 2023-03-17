YouTube разблокировал Трампа — как раз к началу предвыборной кампании. Ранее ограничения с аккаунтов экс-президента США сняли Meta и Twitter

Сегодня YouTube снимает ограничения с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, введенные после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Теперь аккаунты Трампа разблокированы на всех трех основных платформах – как раз накануне его кампании к выборам 2024 года. Ранее его аккаунты восстновили Meta и Twitter.

После смертоносного штурма Капитолия, Meta была одной из первых платформ, которая забанила Дональда Трампа. Марк Цукерберг заявил, что экс-президент был отстранен «за провоцирование насилия и похвалу действий мятежников». Восстановили его аккаунты в Facebook и Instagram в начале 2023 года.

Учетная запись Трампа в Twitter была возобновлена в ноябре прошлого года. После покупки компании Илон Маск провел в Twitter опрос, разрешить ли бывшему президенту вернуться на сайт. Трамп еще официально не вернулся в Twitter и продолжает пользоваться своей платформой Truth Social как основным средством общения.

В 2021 году тогдашний генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки заявила, что ограничение Трампа будет отменено, когда «риск насилия в реальном мире уменьшится». Учетную запись не удалили, но запретили добавлять новые видео.

«Мы тщательно оценили нынешний риск насилия в реальном мире, учитывая важность сохранения возможности для избирателей в равной степени услышать мнение главных национальных кандидатов накануне выборов. Этот канал и дальше подпадает под действие нашей политики, как и любой другой аккаунт на YouTube», — говорит вице-президент YouTube по общественной политике Лесли Миллер.

YouTube заявил, что его группы доверия и безопасности проанализировали такие факторы, как «предупреждения государственных органов безопасности» и «насильственную риторику на разных платформах», чтобы определить, когда этот риск снизился.

На момент выхода статьи аккаунт Трампа на YouTube имеет более 2,6 миллиона подписчиков.

Источник: CNBC