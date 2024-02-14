Исследователи из института сердца говорят, что музыка Тейлор Свифт может помочь в спасении жизней

Дело в том, что песни певицы имеют оптимальный темп для эффективного нажатия грудной клетки во время сердечно-легочной реанимации.

Сердечно-легочная реанимация — неотложная медицинская процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Включает искусственную вентиляцию легких (искусственное дыхание) и компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца) и имеет решающее значение для увеличения шансов на выживание человека после остановки сердца.

Для эффективной СЛР необходимо поддерживать частоту компрессии грудной клетки от 100 (не более 120) нажатий в минуту — и более 50 песен из репертуара Свифт подходят для этого, говорят исследователи Викторианского института сердца Университета Монаша.

Свои выводы специалисты презентовали на Swiftposium 2024 — научной конференции, посвященной Тейлор Свифт.

«Четверть людей, у которых случился сердечный приступ, вообще не доезжают в больницу, и мы знаем, что уровень выживания при остановке сердца можно значительно повысить с помощью сердечно-легочной реанимации», — говорит Стивен Николлс, директор Викторианского института сердца. «Музыка играет ключевую роль в поддержке эффективной СЛР. Поскольку культовые песни теряют актуальность, определение новых песен с оптимальными ударами в минуту для тренировок является чрезвычайно важным».

Долгое время в качестве «метронома» для определения времени компрессий сердечно-легочной реанимации использовалась песня «Stayin’ Alive» британской поп-группы Bee Gees. В одном из эпизодов культового сериала Офис» можно увидеть ее применение на тренировке (но, конечно, там все сводится в шутку).

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Песня Bee Gees была выпущена еще в 1977 году, поэтому вряд ли знакома молодому поколению. Исследователи же предлагают использовать творчество музыканта, который на данный момент имеет чрезвычайную популярность.

«Если вы можете использовать что-то, что нравится людям, и расширить их способность чувствовать себя уверенно в освоении навыков, которые могли бы спасти кого-то, тогда это действительно мощно», — говорит Николлс.

Исследователи создали удобную диаграмму с песнями Свифт с указанием количества нажатий в минуту для каждой:

В 2023-м имя Тейлор Свифт почти не исчезало из заголовков — концерты с ее участием вызывали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла, продажи билетов на ее фильм-концерт били рекорды, и в конце концов журнал Time признал певицу «Людиной года».

Источник: New Atlas

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