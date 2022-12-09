Историческая драма «Клондайк» украинской режиссерки Марины Эр Горбач вошла в лонг-лист «Оскара»

Историческая драма «Клондайк» режиссера Марины Эр Горбач, которая была выдвинута от Украины на «Оскар», попал в длинный список из 92 картин, претендующих на приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Долгие списки номинантов в этой и еще двух категориях («Лучший документальный фильм» и «Лучший полнометражный анимационный фильм») появились на сайте премии несколькими днями ранее.

В сюжете ленты события российско-украинской войны на Донбассе и авиакатастрофа самолета Малайзийских авиалиний MH17, сбитого с ЗРК «Бук» с территории оккупированного россией Первомайского. Фильм рассказывает о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий — главные герои Ирина и Анатолий ожидают рождения первого ребенка, но война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные диверсионные группировки из россии.

Кстати, 17 ноября суд в Гааге признал россиян игоря гиркина-стрелкова и его подчиненных сергея дубинского и леонида пищенко виновными в уничтожении боинга рейса MH17 и убийстве 298 пассажиров. Также суд одобрил выплату компенсации родственникам погибших в полном объеме — более 16 миллионов евро.

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Мировая премьера фильма состоялась 21 января 2022 года на международном кинофестивале «Санденс» — главном фестивале независимого кино в США, где она получила награду за «лучшую режиссуру мирового кино». Также ее отобрали в конкурсную секцию «Панорама» 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

Шорт-лист из 15 иностранных картин станет известен 21 декабря, а официальный список номинантов на премию «Оскар» объявят 24 января 2023 — 95-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 22 марта 2023 в Лос-Анджелесе.

Кто выиграл «Оскар-2022» и как прошла церемония, поможет вспомнить наш материал.