«Юбилейный» 5-гигагерцовый CPU Intel Core i7-8086K уже появился в ассортименте некоторых зарубежных магазинов

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На выставке Computex 2018, стартующей уже на следующей неделе, компания Intel должна представить новый настольный процессор Coffee Lake-S под названием Core i7-8086K, при помощи которого производитель намеревается отметить 40-летие знакового чипа Intel 8086. Впрочем, некоторые онлайновые магазины, решив не дожидаться 8 июня, начали добавлять новинку в свои каталоги. Предложение одного из магазинов позволяет узнать цену Core i7-8086K.

Предположительно, Intel Core i7-8086K будет иметь шесть физических ядер с поддержкой Hyper-Threading, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, GPU UHD 630, а TDP составит 95 Вт. Главное отличие i7-8086K от уже хорошо знакомого нам Core i7-8700K будет заключаться в более высоких рабочих частотах. Говоря конкретнее, «юбилейный» чип будет работать на частотах 4,0-5,0 ГГц. То есть, станет первой настольной моделью производителя для массового сегмента со столь высокой рабочей частотой (имеется в виду пиковое значение 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost). На сайте одного из магазинов указан модельный номер Core i7-8086K – BX80684I78086K.

Первые ценовые предложения по Intel Core i7-8086K указывают на цену $486, что примерно соответствует ожиданиям наблюдателей и на 70-100 евро превышает ценовые предложения по i7-8700K.

Напомним, Intel 8086, выпушенный 8 июня 1978 года, является первым 16-разрядным процессором компании. Он содержал 29 000 транзисторов, изготавливался по технологии 3 мкм и работал на частоте 4,77 МГц.

Источник: VideoCardz