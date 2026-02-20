tradfi
ИИ-паранойя заставила разработчика обновить персонажей в игре, чтобы больше напоминали человеческую работу

Маргарита Юзяк

ИИ-паранойя игроков заставила разработчика изменить игровых персонажей, чтобы они больше напоминали ручную человеческую работу.


Студия Urban Games переделывает портреты героев в кампании Transport Fever 3 после бета-версии. Часть тестеров решила, что они выглядят как сгенерированные ИИ. Говорится статические портреты персонажей, которые появляются во время миссий и раздают задания с полной озвучкой. Первые жалобы возникли после демонстрации кампании на бета-тесте. Одна из претензий касалась отсутствия явных дефектов вроде кривых рук или странных текстур.

Игроки заявили, что один из персонажей — мэр Нового Орлеана — в первой миссии, выглядел слишком гладким и «идеальным». Игроки сравнили такой внешний вид с генеративными изображениями, даже если их создали художники.

«Мы — студия, где все создается вручную. Поэтому мы не используем никакого ИИ ни в одной части игры. Для нас очень важно, чтобы каждый элемент был сделан нашими художниками собственноручно», — отметил менеджер по выпуску игр Нико Хейни.

Несмотря на заявления о неиспользовании ИИ, студия все равно решила изменить арт. По словам Хейни, портреты «сейчас переделываются», а в финальной версии их заменят «чем-то лучшим, что не оставляет никаких сомнений относительно того, являются ли они ИИ или нет».


На этом фоне интересно, что компании движутся в разные стороны. Например, Krafton открыто продвигает подход «AI-first», а каждая пятая игра 2025-го года создана вместе с искусственным интеллектом. Геймеры критикуют студии за использование ИИ, но другая часть наоборот говорит, что это неизбежно будет происходить.

Вероятно, разработчики не захотели «выкручиваться» по примеру создателей Alters и избежать лишней критики. Тенденция интересная: пока технологические гиганты разрабатывают ИИ-инструменты для создания игр небольшие студии меняют арты, чтобы аудитория не восприняла их работу как сгенерированную.

Справка. Transport Fever 3 это стратегия о развитии транспортной империи: от телег и пароходов до самолетов и скоростных поездов. Надо прокладывать маршруты, считать расходы, обновлять инфраструктуру и подстраиваться под потребности городов. Успех дает деньги и возможность строить знаковые объекты, а неудача заставляет искать новые решения.

Ученые официально признали новый вид психического расстройства: страх, что вас заменит ИИ

Источник: PC Gamer

