За 2019 год розничная сеть Киевстар обслужила более 14 млн абонентов, чаще всего меняли SIM на USIM, подключали новый тариф и переходили на контракт

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Крупнейший украинский оператор мобильной связи Киевстар отчитался о работе своей розничной сети за 2019 год. За полные 12 месяцев сеть фирменных магазинов оператора пополнилась 53 новыми торговыми точками и теперь насчитывает 487 магазинов. При этом в 2019 году торговые точки Киевстар обслужили 14 млн абонентов, что на 1 млн больше, чем годом ранее.

Самым популярным сервисом среди абонентов Киевстар стала замена карт SIM на USIM с поддержкой 4G. Всего специалистами компании было проведено более 2,5 млн таких операций. За весь период возможностями 4G воспользовалось 10 млн абонентов оператора.

Вторая по востребованности услуга, с которой абоненты Киевстар чаще всего обращались в магазины — смена тарифного плана и переход на контрактную форму обслуживания. Также абоненты довольно часто обращаются за подключением SIM-карт для планшета.

За 2019 год средняя оценка удовлетворенности обслуживанием составила 9,4 из 10 возможных при количестве жалоб 6 на 10 000 обращений.

В 2019 году компания внедрила в 200 торговых точках сервис Winfospot, который при подключении к Wi-Fi перенаправляет абонента на специальную страницу. Там абонент может получить консультацию и закрыть ряд сервисных вопросов самостоятельно, не тратя время в очереди. Благодаря этой услуге, в 2019 году было осуществлено более 300 000 сервисных операций.

Благодаря сотрудничеству Киевстар с различными торговыми сетями, продукты компании можно приобрести в 30 000 торговых точках Украины. В этом году 75% новых абонентов покупали стартовые пакеты именно в сети мультибренд. Также в 2019 году впервые стало возможным подключить контрактный или B2B-тариф не только в магазинах Киевстар, но и в мультибрендовых торговых точках.

В 2020 году Киевстар планирует открыть еще 100 магазинов в малых населенных пунктах, чтобы доступ к услугам оператора могли получить не только абоненты в крупных городах страны.

Источник: Киевстар