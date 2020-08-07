За 49 999 грн, но с подарком. Флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro поступает в продажу в Украине

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Украинский офис Huawei объявил о скором начале продаж флагманского ноутбука MateBook X Pro 2020.

Этот ноутбук, выделяющийся тонкими рамками вокруг экрана и скрытой камерой, а также передовыми характеристиками был представлен еще в феврале вместе с улучшенным складным смартфоном Mate Xs и планшетом MatePad Pro, но только сейчас выходит в Украине.

В Украине ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020 начнет продаваться с 14 августа. Цветов на выбор два: Space Grey («Космический серый») и новый оттенок Emerald Green («Изумрудно-зеленый»). Крышка модели Emerald Green украшена надписью Huawei золотого цвета. Рекомендованная розничная цена новинки — 49 999 грн. При покупке с 14 августа по 30 августа предусмотрен подарок — смартфон Huawei Nova 5T.

Лэптоп комплектуется процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-U). На украинском рынке будет продаваться топовая конфигурация с CPU Core i7-10510U (4/8, 1,8-4,3-4,8-4,9 ГГц). Графика — интегрированная Intel UHD + дискретная NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ собственной памяти GDDR5. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, объем PCIe-накопителя — 1 ТБ.

В MateBook X Pro установлен 13,9-дюймовый экран IPS разрешением 3000х2000 пикселей (соотношение сторон — 3:2), который занимает 91% площади крышки. Панель — сенсорная, матрица обеспечивает 100% цветового пространства sRGB, а пиковые значения яркости и контрастности — 450 кд/м2 и 1500:1 соответственно. Более подробные технические характеристики приведены в таблице ниже.