За полгода до анонса. Известный инсайдер показал смартфон OnePlus 8 со всех сторон [Видео]





Флагманский смартфон OnePlus 7T, представленный только на прошлой неделе, еще даже не успел поступить в продажу, но в сети уже качественные рендеры и видеоролик, демонстрирующий трехмерную модель будущего OnePlus 8, который выйдет только в 2020 году. Автором утечки выступает известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks). Его модели, создаваемые по рабочим чертежам, обычно всегда точно отображают реальный внешний вид грядущих аппаратов, так что сомневаться в достоверности не приходится.

Как видим, OnePlus 8 во многом похож на модель OnePlus 7 Pro, выпущенную в первой половине года. Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить несколько отличий. Как известно, OnePlus 7 Pro получил новый градиентный цвет Nebula Blue, тогда как цвет корпуса на рендерах OnePlus 8 ближе к Glacier Blue из цветовой гаммы OnePlus 7T. Еще одно заметное визуальное изменение — в левом верхнем углу дисплея расположено отверстие под фронтальную камеру. У OnePlus 7 Pro используется экран без каких-либо вырезов или отверстий, а фронтальная камера является выдвижной. Уже сейчас высказываются предложения о более емкой батарее и беспроводной зарядке, которую можно будет реализовать благодаря высвобождению места в корпусе.

Основная камера — собрана из трех модулей, выстроенных вертикально по центру в верхней части корпуса.

Что касается габаритов, OnLeaks утверждает, что OnePlus 8 будет иметь размеры 160,2х72,9х8,1 мм, толщина с учетом выступа камеры — 9,3 мм. Исходя из этого диагональ экрана должна составлять примерно 6,5 дюйма. Для сравнения, размеры 7 Pro — 162,6х75,9х8,8 мм.

Анонс OnePlus 8 ожидается в мае-июне 2020 года. Если на рендерах, которые созданы по чертежам, полученным от сотрудника OnePlus, действительно показан OnePlus 8, то интересно, какой будет модель OnePlus 8 Pro (если она вообще будет).

Источник: cashkaro