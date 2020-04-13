За семь месяцев Android 10 смогла занять всего 8,2% рынка, лидирует Android 9 с долей 31,3%





Google впервые за долгое время опубликовала данные о популярности различных версий операционной системы Android. Из отчета следует, что актуальная версия Android 10, вышедшая 3 сентября 2019 года, за семь месяцев не смогла занять и 10% рынка, остановившись на отметке 8,2%. Для сравнения, предыдущая версия Android 9.0 Pie, которая вышла 6 августа 2018 года, на начало мая 2019 года занимала 10,4% рынка.

Ранее Google ежемесячно публиковала статистику распространения всех версий Android на соответствующей страничке на официальном сайте для разработчиков, но резко перестала обновлять дашборд в октябре 2018 года. После этого Google только единожды обновила статистику перед I/O 2019, когда было объявлено о том, что Android 9.0 Pie установлена на 10,4% соответствующих устройств. Тогда сообщалось, что заминка была обусловлена некой трудностью, мешающей Google собирать статистику. Но вот сейчас Google и вовсе убрала с сайта хорошо знакомую нам диаграмму с распределением долей разных версий Android. Теперь Google выводит данные о популярности различных версий Android в другом месте — в Android Studio. Кроме того, изменился формат подачи этой информации — вместо удобной и понятной круговой диаграммы для каждой версии указан показатель «кумулятивного распространения» в процентах.

В Android Studio разработчикам Android предлагается выбрать самую старую версию Android для обеспечения работы их приложения, и по умолчанию оно будет работать без проблем на всех более поздних версиях.

Эти совокупные цифры распространения позволяют разработчикам понять, какой процент устройств Android по всему миру они теряют, прекращая поддержку своих приложений для более старых версий Android. И хотя с первого взгляда этот новый отчет может показаться немного запутанным, на самом деле это именно те данные, которые нужны разработчикам, и это было изначально целью диаграммы распределения Android.

К счастью, при желании эти данные можно легко конвертировать в привычную для большинства круговую диаграмму с распределением долей ОС Android.

Как можно видеть, Android Pie с долей 31,3% на сегодняшний день является самой популярной версией мобильной операционной системы Google. На втором месте по распространенности идет Android Oreo с суммарной долей 21,3%. На четвертом находится Android Nougat. Она установлена на 12,9% всех соответствующих устройств. На долю Android Marshmallow, которая является приходится 11,2%, Lollipop занимает 9,2% рынка, KitKat — 4%, Jelly Bean — 1,7%, а Ice Cream Sandwich — по 0,2%.

Как мы уже не раз отмечали, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS — закрытая ОС Apple, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру). Но можно констатировать, что многообещающие инициативы Google Project Treble и Project Mainline так и не смогли ускорить распространение новых версий Android так, как того хотелось бы многим. И фрагментированность по-прежнему остается визитной карточкой Android.

Источник: 9to5google