Стали известны ориентировочные цены на новые смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr в Украине (от 29 999 грн)

Не секрет, что Apple начинает официальные продажи своих новых продуктов в Украине немного позже, чем в США и странах ЕС. Поэтому цены в гривнах формируются ближе к началу поставок устройств в нашу страну. Но вот сейчас появились инсайдерские сведения о цене и сроках начала продаж новых смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr в Украине.

Итак, украинская сеть магазинов розничной торговли Цитрус ориентируется на первую половину октября. Именно в этот период должны стартовать официальные продажи старших моделей iPhone Xs и Xs Max. Когда до Украины доберется младшая модель iPhone Xr, которая в Европе и США начнется продаваться только с 26 октября, пока неизвестно.

Что касается цен, они ожидаемо высокие: 5,8-дюймовый iPhone Xs обойдется минимум в 39 999 грн, за 6,5-дюймовый iPhone Xs Max в базовой конфигурации с 64 ГБ флэш-памяти попросят 44 999 грн, а за «бюджетный» iPhone Xr с 6,1-дюймовым LCD-экраном желающим придется выложить минимум 29 999 грн. И это при условии если курс гривны к другим валютам останется на том же уровне, что сейчас. Иначе цены могут быть еще выше.

Также есть сведения об украинских ценах на новые Apple Watch Series 4. Вариант в алюминиевом корпусе с GPS без модуля LTE будет стартовать от 13 990 грн, а версия со стальным корпусом пока ожидается по цене 22 990 грн. Когда новые Apple Watch Series 4 можно будет купить в Украине, пока не сообщается.