«Уэнсдей», «Очень странные дела» и еще около 700 сериалов и фильмов Netflix теперь поддерживают пространственное аудио

Также подписчики Netflix могут загружать контент еще на 2 дополнительных устройства.

Netflix представил два новых преимущества исключительно для абонентов премиум-тарифа: поддержка пространственного аудио для 700 самых популярных наименований стриминга и увеличение количества устройств для загрузки. Обе функции отныне доступны по всему миру за $19,99 в месяц, вместе с другими возможностями премиального уровня Netflix.

Функцию пространственного аудио Netflix впервые представил в июле прошлого года для ограниченного количества оригинального контента платформы. В настоящее время она доступна для более 700 наименований, в том числе для сериалов «Очень странные дела», «Наблюдатель», «Уэнсдей», детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица», а также будет добавлена в шоу, которые выйдут в скором времени — «Ты», “Your Place or Mine”, “Luther: The Fallen Sun” и т.д.

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Чтобы просмотреть полный список контента, доступного для просмотра с пространственным аудио, просто введите “пространственное аудио” в строку поиска Netflix.

Пространственное аудио — это функция, которая может воспроизводить объемный звук через стереодинамики или наушники на разных устройствах — в частности в телевизорах, компьютерах, планшетах и смартфонах — без специального аудиооборудования. Функция, скорее всего, не принесет пользу людям, использующим многоканальные системы объемного звучания, но обеспечит заметное улучшение для тех, кто не имеет доступа к профессиональному аудиооборудованию.

Netflix опубликовал указания, как именно прослушивать такой контент:

«Пространственное аудио предназначено для встроенных стереодинамиков любого устройства, получающего стереопоток. Оно также обеспечивает больший эффект погружения в наушниках. Пространственное аудио в основном оптимизировано для ноутбуков и планшетов. Это также заметно на телевизорах (вблизи) и телефонах со стереодинамиками (обычно в горизонтальном режиме).

Абоненты премиум уровня также теперь могут загружать контент Netflix на два дополнительных устройства (общее количество загрузочных устройств увеличивается с четырех до шести).

«Поскольку люди чаще, чем когда-либо подключаются с помощью нескольких устройств, мы узнали в ходе исследования, что подписчики хотели бы иметь возможность загружать сериалы и фильмы Netflix для просмотра в режиме офлайн на большее количество устройств, особенно во время путешествия и переключения между устройствами», — говорят в Netflix.

Ранее в Netflix рассказали, как будут бороться с шерингом паролей — теперь стриминг потребует подключаться к Wi-Fi в основной сети, открывать приложение или сайт и просматривать что-то по крайней мере раз в 31 день. Устройства, через которые вы подключитесь, Netflix обозначит как «надежные», запомнит их и не будет блокировать. А вот пользователям, которые попытаются войти в аккаунт из другого места, доступ закроют и предложат создать собственный аккаунт.

Источник: The Verge