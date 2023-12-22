Запрет продаж Apple Watch также ограничивает негарантийный ремонт многих моделей часов Apple в США

Продолжающийся патентный спор между компаниями Apple и Masimo уже привел к прекращению продаж умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2. Кроме того, это противостояние имеет еще один негативный эффект для поклонников продукции Apple ─ негарантийный ремонт для некоторых моделей Apple Watch теперь недоступен для клиентов.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple проинформировала сотрудников службы поддержки клиентов, что негарантийный ремонт оборудования и полная замена устройств для Apple Watch Series 6 и более поздних версий (за исключением SE) будут недоступны в течение срока действия запрета, введенного Комиссией по международной торговле США (ITC). Однако эта ситуация не затрагивает устройства, на которые распространяется гарантия (или расширенная программа AppleCare Plus). Клиенты получат уведомление, когда снова будет разрешена замена устройств.

Напомним, из-за длительного патентного спора между Apple и Masimo и решения ITC в его рамках компания Apple с 21 декабря прекратила продажи Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 на своем сайте в США, а в розничных точках Apple продажи прекратятся после 24 декабря.

Патентный спор касается датчика SpO2, встроенного в Apple Watch Series 6, 7, 8, 9, Ultra и Ultra 2. Apple работает над обновлением ПО, которое могло бы избежать дальнейшего нарушения патентов Masimo. Но в Masimo заявляют, что проблема также связана с аппаратным обеспечением и потребует более глубоких изменений.

Источник: The Verge