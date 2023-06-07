Запуск Diablo IV стал самым успешным в истории Blizzard – более 93 млн игровых часов за сутки после старта и 4 дня доступа по предзаказу

По мнению Blizzard, старт Diablo IV стал лучшим запуском игры в истории компании – всего за сутки после официального запуска и за четыре дня доступа по предзаказу. Игроки, оформившие предварительный заказ, уже провели в Diablo IV 93 млн часов (в общей сложности 10 000 лет). И это без учета многих миллионов часов бета-теста.

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При этом Blizzard не обнародует детальной статистики – неизвестно, сколько человек сыграли, какое время в среднем они проводили в игре и сколько копий продано. В своем пресс-релизе компания выразила восторг в общих словах, хотя уже понятно, что игра работает и продается достаточно хорошо. Этому способствуют красочные отзывы и отличные оценки критиков.

Работа серверов игры также почти не вызывает нареканий. Пользователи практически не испытывают проблем со входом, однако в некоторых случаях есть задержка: предположительно, после многочисленных попыток входа некоторые не могут войти в игру около 10 минут.

«Этот момент команда Diablo IV готовила годами, — говорит генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон. — Мы очень гордимся тем, что можем предложить игрокам самую богатую историю, когда-либо рассказанную в играх Diablo».

Разработчик пообещал ежеквартальные выпуски контента, включая свежие сюжетные линии и косметику. На этой неделе компания подтвердила это обязательство, объявив о том, что два дополнения уже находятся в разработке и скоро появятся.

Среди немногочисленных претензий к игре – отсутствие некоторых привычных классов на старте, монетизация (которая, впрочем, ограничена лишь «косметикой» и не влияет на геймплей) и отсутствие паузы, обычной в соло-играх. Пользователи отмечают интересную историю, захватывающие бои, новое эффектно выглядящее снаряжение.

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Источник: TechSpot