Бета-тест Diablo IV: рекордные 61,5 млн часов игры, сотни тысяч убийств боссов и громадная карта

Открытый бета-тест Diablo IV установил новый рекорд для франшизы — за два уик-энда геймеры наиграли 61,5 миллиона часов. Это эквивалентно более чем 7000 годам игрового времени.

Более 2,6 млн игроков достигли 20-го уровня, что занимает от 2 до 4 часов игры. В рамках бета-теста игроки могли достичь лишь 25-го уровня. Из пяти классов Diablo IV чаще всего выбирали Sorceress.

With 62M hours played, thank you for making #DiabloIV the largest Beta in Diablo franchise history. This is just the beginning. Hell welcomes all on 6.6.23. Pre-purchase and get up to 4 days Early Access: https://t.co/73mjYSfJBO pic.twitter.com/woW7cRR7xs — Diablo (@Diablo) March 30, 2023

Многие игроки сразились с легендарным боссом Diablo, Мясником и Мировым боссом Ашавой. Эти испытания прошли 570 тыс. и около 100 тыс. игроков, соответственно. В то же время 1,7 млн и 10 млн игроков погибли от рук этих врагов. Фактически, один игрок чуть не победил Ашаву в одиночку.

Бета-тест Diablo IV также оказал заметное влияние на Twitch. В период с 16 по 28 марта 2023 года зрители посмотрели почти 29 млн часов трансляций, связанных с Diablo IV. 17 марта 2023 года аудитория достигла пика около 950 тыс. зрителей. Игру транслировали около 84 тыс. уникальных каналов. При этом в первые выходные зрители посмотрели видео с Diablo IV примерно в 2 раза больше часов, чем во вторые.

В рамках бета-теста игроки имели доступ только к одному региону, известному как Расколотые пики. Многим он показался большим, насыщенным разными биомами, усеянным несколькими подземельями, подвалами, мировыми событиями и большим мировым боссом. Но фактически пользователи смогли опробовать лишь небольшую часть общей карты, которая представлена ниже.

Общая карта включает такие регионы, как Сухие степи и Империю Кеджистан на западной стороне, зимние Расколотые пики и болотистые джунгли Хавезара на юго-востоке. На севере находится Скосглен. Эта область представляет собой большую часть восточного континента Санктуария. Учитывая масштабы карты, у Diablo IV есть большой запас территории для расширений и дополнений.

Выход Diablo IV запланирован на 6 июня 2023 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Источник: venturebeat, windowscentral