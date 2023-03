Бета-тест Diablo IV: рекордные 61,5 млн часов игры, сотни тысяч убийств боссов и громадная карта

Открытый бета-тест Diablo IV установил новый рекорд для франшизы — за два уик-энда геймеры наиграли 61,5 миллиона часов. Это эквивалентно более чем 7000 годам игрового времени.

Более 2,6 млн игроков достигли 20-го уровня, что занимает от 2 до 4 часов игры. В рамках бета-теста игроки могли достичь лишь 25-го уровня. Из пяти классов Diablo IV чаще всего выбирали Sorceress.

With 62M hours played, thank you for making #DiabloIV the largest Beta in Diablo franchise history.

This is just the beginning. Hell welcomes all on 6.6.23.

Pre-purchase and get up to 4 days Early Access: https://t.co/73mjYSfJBO pic.twitter.com/woW7cRR7xs

— Diablo (@Diablo) March 30, 2023