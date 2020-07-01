Запуск многострадального е-билета Kyiv Smart Card отложили на неопределенный срок





Как и ожидалось, запланированный на 1 июля 2020 года запуск системы единого электронного билета для метро и наземного общественного транспорта в Киеве пришлось отложить. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на своей страничке в Facebook, повторив вчерашнее заявление КГГА.

Таким образом, период тестовой (опытной) эксплуатации системы единого электронного билета, который длится без малого полтора года, продлится еще какое-то время — новой даты перехода системы в промышленную эксплуатацию вне зависимости от форм собственности пока что не сообщили. Однако вчера КГГА заявили, что готовы подождать до 1 января 2021 года, чтобы правительство внесло необходимые законодательные изменения для урегулирования вопроса с бесплатным проездом в столичном транспорте льготников из других городов. То есть, если исходить из данной формулировки, запуск может состояться раньше — все зависит от расторопности Кабмина.

Друзі! Щоб усі категорії пільговиків могли користуватися громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про… Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 1 липня 2020 р.

В то же время Кличко особо подчеркнул, что Киев полностью готов к запуску системы и единственным проблемным аспектом является обеспечение льготного проезда для жителей других регионов. Таким образом, получается, что конфликт с киевскими маршрутчиками, которые с самого начала противились инициативе, отказываясь ставить валидаторы за свой счет и требуя отложить запуск и закрыть Uber Shuttle, полностью улажен. По крайней мере, это следует из заявления Виталия Кличко.

Источник: Facebook Виталий Кличко