Новости
Micron продаст Texas Instruments завод по выпуску памяти 3D XPoint за 900 миллионов долларов

Micron продаст Texas Instruments завод по выпуску памяти 3D XPoint за 900 миллионов долларов

Micron продаст Texas Instruments завод по выпуску памяти 3D XPoint за 900 миллионов долларов


В начале Micron решила свернуть разработку памяти 3D XPoint и продать свой завод в Лехи, штат Юта. Теперь же стал известен покупатель проблемного актива — Texas Instruments согласилась заплатить за него 900 миллионов долларов денежными средствами. Еще 600 миллионов долларов Micron рассчитывает выручить от продажи оборудования и других активов.

Micron продаст Texas Instruments завод по выпуску памяти 3D XPoint за 900 миллионов долларов

Micron начала разработку энергонезависимой памяти 3D XPoint в сотрудничестве с Intel в 2012 году — последняя с 2015 года использовала ее в накопителях Optane. В конце прошлого года вышел «самый быстрый в мире» NVMe-накопитель Optane SSD P5800X с интерфейсом PCIe 4.0 и памятью 3D XPoint второго поколения. Но в итоге память 3D XPoint так и не получила широкого распространения, в большей степени из-за высокой себестоимости. Ранее Micron жаловалась, что только в этом году бесперспективное направление 3D XPoint обошлось в 400 миллионов долларов операционных расходов. Продажа завода знаменует для Micron конец эпохи 3D XPoint.

Что же касается Intel, именно по причине выхода партнера из бизнеса, процессорный гигант в начале года прекратил выпуск потребительских SSD Optane. С учетом того, что Intel за неимением собственного производства покупала чипы 3D XPoint у Micron, будущее технологии энергонезависимой памяти выглядит весьма мрачным.

Intel прекращает выпуск потребительских SSD Optane

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить