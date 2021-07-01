Micron продаст Texas Instruments завод по выпуску памяти 3D XPoint за 900 миллионов долларов





В начале Micron решила свернуть разработку памяти 3D XPoint и продать свой завод в Лехи, штат Юта. Теперь же стал известен покупатель проблемного актива — Texas Instruments согласилась заплатить за него 900 миллионов долларов денежными средствами. Еще 600 миллионов долларов Micron рассчитывает выручить от продажи оборудования и других активов.

Micron начала разработку энергонезависимой памяти 3D XPoint в сотрудничестве с Intel в 2012 году — последняя с 2015 года использовала ее в накопителях Optane. В конце прошлого года вышел «самый быстрый в мире» NVMe-накопитель Optane SSD P5800X с интерфейсом PCIe 4.0 и памятью 3D XPoint второго поколения. Но в итоге память 3D XPoint так и не получила широкого распространения, в большей степени из-за высокой себестоимости. Ранее Micron жаловалась, что только в этом году бесперспективное направление 3D XPoint обошлось в 400 миллионов долларов операционных расходов. Продажа завода знаменует для Micron конец эпохи 3D XPoint.

Что же касается Intel, именно по причине выхода партнера из бизнеса, процессорный гигант в начале года прекратил выпуск потребительских SSD Optane. С учетом того, что Intel за неимением собственного производства покупала чипы 3D XPoint у Micron, будущее технологии энергонезависимой памяти выглядит весьма мрачным.