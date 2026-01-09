Новости WTF 09.01.2026 comment views icon

Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram

Иногда покупка новой цифровой SIM-карты может принести сюрпризы: в случае СЕО изданий «Соль медиа» и «Полтавская волна» Виталия Улыбина ими стали сохраненные персональные данные прошлой владелицы и в частности активный аккаунт в Telegram с подписками на паблики о «СВО».

В заметке в Facebook, на которую первым обратил внимание Dev.ua, Улыбин подробно рассказывает историю и требует от «Киевстара» публичных объяснений относительно того, каким образом оператор продает людям номера с чужими персональными данными, переписками и контактами.

«Купил на рабочий телефон e-sim от «Киевстар». Ну потому что удобно, физическая симка нафиг не надо, а так, не выходя из офиса имеешь подключение и все сервисы. Или почти все. Скачиваю все нужные мне для работы апки и мессенджеры и логинюсь — все норм, пока очередь не дошла до Телеграм (да, да, да — кидайте тапками, но нам для работы оно все равно надо). Но вместо того, чтобы начать настройку профиля, понимаю, что меня теперь зовут Анюта, я активно слежу за пабликами про «эсвэо», сохраняю рецепты хека в томатах и спамлю людям открытками с вайбера».

Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у TelegramЖурналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram

Кроме этого всего в Telegram были сохранены переписки с несовершеннолетними детьми, родителями, родственниками и близкими. Когда же Виталий проверил логины, то обнаружил, что в это время прошлая владелица находится в Донецке и «переживает», что доступ к ее аккаунту получил кто-то другой.

«Моральная сторона именно в этом случае меня тревожит мало. Признаюсь: во все чаты о СВО я отправил «Слава Украине»! Тревожит то, что таким образом частная жизнь не только Анюты, но и любого может случайным образом оказаться у любого. С переписками, фотографиями благочестивыми или не очень и перечнем контактов. И это не очень ок».

Мужчина добавил, что «уникальный» номер eSIM стоил ему 700 грн (плюс активация услуг по номеру), а когда он обратился к оператору за заменой — ему посоветовали искать физический магазин для бесплатной замены.

«Я и выбрал этот сервис собственно, чтобы не торчать в очередях и не тратить время, которого и так катастрофически не хватает. Если вы создали бесконтактную услугу, то почему вы так же не можете бесконтактно исправить факап. Вернуть мне деньги, например, деактивировать номер, чтобы я мог купить новый… Я не очень как-то радуюсь необходимости жить совместную жизнь с анютой, ее рецептами хека в томате и открытками с вайбера… Пока подписал ее на Стерненко — чтобы были в курсе новостей и с чужого аккаунта удалился».

Что говорят в «Киевстар»?

Единственный публичный ответ «Киевстар» появился сразу в комментариях, где, по сути, просто повторили правила аннуляции номеров и дальнейшей продажи. Без вариантов решения проблемы в онлайне.

«У номеров есть срок действия, когда он заканчивается — номер аннулируется и впоследствии может поступить в продажу. Так происходит из-за того, что номерная емкость не является бесконечной, а также предыдущий владелец не деактивировал аккаунт в мессенджере».



