Zotac Inspire Studio SCF72060S — компактный ПК в корпусе 5,85 л с 8-ядерным CPU Core i7-9700 и GeForce RTX 2060 Super

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Zotac известна своими сверхкомпактными, но в то же время высокопроизводительными ПК, и вот пришел черед выпуска новой модели Inspire Studio SCF72060S, адресованной представителям творческих профессий.

Он базируется на платформе Intel LGA1151 прошлого поколения и предлагается в единственной конфигурации с процессором Intel Core i7-9700 (8 ядер/8 потоков, 3,0/4,7 ГГц) и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Объем корпуса равен 5,85 л (габариты — 225x203x128мм). Zotac не уточняет, из какого материала сделан корпус, но, если судить визуально, это пластик.

И хотя Zotac адресует новинку в первую очередь создателям контента, это достаточно высокопроизводительный ПК, который подойдет для очень широкого круга задач, включая игры. В конфигурацию Inspire Studio SCF72060S входит 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (и есть второй слот SO-DIMM DDR4), SSD- накопитель формата M.2 (NVMe) объемом 512 ГБ и HDD объемом 2 ТБ. Также упоминается еще один слот M.2 PCIe 3.0 x4 для NVMe-накопителя до 80 мм. Кроме того, мини-ПК оснащен встроенным картридером с поддержкой SD, SDHC и SDXC.

В оснащение компьютеров входит беспроводной адаптер Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 (Killer Wi-Fi 6 AX1650) и два гигабитных сетевых интерфейса.

Набор портов включает USB 3.1 Type-A (x5), USB 3.1 Type-C, DisplayPort 1.4 (х3), HDMI 2.0b, и стандартные аудиоразъемы для наушников и микрофона.

В продажу Zotac Inspire Studio SCF72060S поступит в следующем месяце, но цена пока не сообщается.

Источник: Tom’s Hardware