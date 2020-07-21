Raketa доставляет заказы из МакДональдз





При заказе от 200 грн. доставка из любого ресторана МакДональдз в Украине будет стоить 0 грн.

Любимые блюда из МакДональдз теперь можно получить на дом или в офис без платы за доставку. Для этого достаточно оформить заказ на сумму свыше 200 грн. через сервис Raketa. Предложение будет действовать до конца лета.

Доставку из МакДональдз сервис Raketa начал предоставлять с 15 июля. Сегодня воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками можно уже в 18 украинских городах из 20, в которых работают рестораны МакДональдз. К концу месяца Raketa будет доставлять заказы из всех ресторанов МакДональдз в Украине.

При заказе стоимостью свыше 200 грн. доставка будет бесплатной, а если сумма заказа будет ниже — доставка обойдется в 40 грн. Заявленное время доставки — до 30 минут уже с учетом времени обработки заявки и приготовления блюд. Чтобы соблюдать высокие стандарты МакДональдз, радиус доставки ограничен дистанцией от ресторана к клиенту в 2 км. Это позволяет привозить основные блюда и напитки еще теплыми, а мороженое и шейки — еще холодными.

Услуга бесплатной доставки при чеке от 200 грн будет действовать до 31 августа на неограниченное количество заказов. В приложении Raketa представлены все позиции из меню, доступные в ресторанах МакДональдз (за исключением мороженого рожок).

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, достаточно иметь устройство на ОС Android или iOS и установить одноименное приложение. Новые пользователи могут протестировать услугу доставки со скидкой 70 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAINKD. Он действует на первый заказ от 300 грн., при оплате картой.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

О компании

Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в 25 городах Украины. В 2020 году сервис намерен покрыть 30 городов, после чего начнется подключение всех украинских городов с населением более 200 тыс.

О МакДональдз в Украине

МакДональдз в Украине — лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть насчитывает 93 ресторана в 20 городах Украины, 50 из них — с «опытом будущего» (по состоянию на июнь 2020 года). В 2019 году 110 млн клиентов попробовали еду МакДональдз в Украине. Сумма инвестиций в 2019 году составила более 500 млн гривен, а за 23 года работы сеть инвестировала в Украину 7,5 млрд гривен. Компания входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков Украины, а также в перечень лучших работодателей страны. МакДональдз в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фундации Дом Рональда МакДональда в Украине.