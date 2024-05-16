Ошибка Apple iOS 17.5 восстанавливает нюдсы, удаленные из iPhone много лет назад

Обновление Apple iOS 17.5 было довольно значительным и принесло возможность загружать сторонние приложения для пользователей из ЕС. Однако оно приводит к странной ошибке — старые фотографии появляются спустя годы после их удаления с iPhone. Похоже, проблема появилась после того, как пользователи обновили iOS 17.5 в начале этой недели. Проблема ставит вопрос о конфиденциальности ОС от Apple и удалении пользовательских файлов

По сообщениям пользователей Reddit, iOS 17.5 вызывает повторное появление удаленных фотографий в библиотеках. возникает вопрос Apple. Ошибка может вызвать личные проблемы — один пользователь был шокирован, когда обнаружил на своем iPhone обнаженные фотографии, которые удалил в 2021 году. Фото внезапно появились и были обозначены как недавно загруженные в iCloud. Другие пользователи тоже сталкивались с проблемой:

«У меня есть четыре фотографии с 2010 года, которые постоянно появляются как последние фотографии, загруженные в iCloud. Я неоднократно их удалял». «В моей телефонной библиотеке снова появилась случайная фотография с концерта, сделанная моей камерой Canon, и она оказалась такой, как будто ее добавили сегодня».

Один пользователь говорит, что видел восстановленные фото, но он не синхронизировал свой телефон и не использовали iCloud — фотографии могли «подняться» из хранилища на устройстве.

Вероятно проблема касается не только фото, поскольку есть свидетельство о восстановленных старых сообщениях голосовой почты, которые вернулись после обновления.

Пока неизвестно о причине проблемы и о том, как удаленные фотографии снова появляются на iPhone. После удаления с телефона фото и видео должны оставаться в папке удаленных примерно 30 дней, чтобы можно было восстановить удаленные по ошибке. Пользователи также могут вручную удалить их из папки. Крайне удивляет, как это Apple снова показала фотографии, удаленные много лет назад.

Теоретически могла произойти ошибка индексирования, проблемы в библиотеке фотографий или проблемы с синхронизацией. Apple могла спровоцировать это в попытке исправить ошибку синхронизации в iOS 17.3. Пользователи iOS 17.5 beta 4 также сообщали о проблеме. Apple пока никак не отреагировала.

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Источники: Wccftech, The Verge

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