Найцікавіші нові серіали вересня 2025 року

У вересні традиційно розпочинається новий телевізійний сезон, тому навряд чи когось здивує той факт, що, наприклад, на NBC стартує 25 сезон “Закону і порядку”, а на FOX — 37-й “Сімпсонів”. Та не цими старожилами єдиними ряснітимуть вересневі малі екрани: в цьому місяці готуйтеся до подвійної подорожі до Талси — разом з Ітаном Гоуком і тамтешнім “Королем” Сильвестром Сталлоне; а також до подвійної зустрічі з зомбі — разом з Месниками та Дерілом Діксоном. Також матимемо змогу заглянути всередину бункера мільярдерів, броварні Guinness, повторно Університету Годолкіна і не тільки. Усі подробиці, як завжди, в нашому щомісячному матеріалі.

Нові серіали

“The Runarounds”

Жанр: музична підліткова драма

Дата прем’єри: 1 вересня

Реліз: Prime Video

Влітку, після закінчення школи, кілька друзів об’єднуються, щоб створити рок-групу. Та чим популярнішими вони стають, тим важче їм знайти баланс між складнощами повсякденного життя і прагненням досягти успіху на сцені. Сюжет нового серіалу від творців “Зовнішніх мілин” натхненний історією реальної групи The Runarounds, а у кадрі фігуруватимуть її справжні учасники. Усі 8 епізодів доступні до перегляду на Prime Video з 1 вересня.

“Газета” / The Paper

Жанр: псевдодокументальний ситком

Дата прем’єри: 4 вересня

Реліз: Peacock

У Толедо, штат Огайо, група документалістів зосередила свою увагу на Toledo Truth Teller — історично значущій, але занепалій газеті, яка намагається відродитися за допомогою журналістів-волонтерів.

“Газета” є спінофом культового “Офісу” (2005—2013), а його шоуранер Грег Деніелс знову в строю. Головні ролі виконали Донал Глісон та італійська актриса Сабріна Імпаччіаторе, яку шанувальники серіальної продукції можуть пам’ятати за хітовим “Білим лотосом”. Peacock обіцяє випустити усі 10 епізодів одночасно 4 вересня, тож ви вже знаєте, під що можна буде розслабитися на вихідних після важкого робочого тижня.

“Завдання” / Task

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 7 вересня

Реліз: HBO

Агент ФБР з Філадельфії Том призначений керівником оперативної групи, яка повинна покласти край серії жорстоких пограбувань, скоєних скромним сім’янином. Новий проєкт від HBO — завжди помітна подія для серіаломанів, в цьому конкретному випадку підкріплена шоуранерством творця “Мейр з Істтауна” (2021) Бреда Інґелсбі. У кадрі екранне протистояння належить розіграти Марку Руффало та Тому Пелфрі. Шоу складатиметься з 7 епізодів, які виходитимуть щотижня з 7 вересня по 19 жовтня.

“The Girlfriend”

Жанр: психологічний трилер

Дата прем’єри: 10 вересня

Реліз: Prime Video

У Лори є все, що треба для щастя: блискуча кар’єра, коханий чоловік Говард і її дорогоцінний та єдиний син Деніел. Але ця ідилія стрімко руйнується, коли хлопець приводить додому молоду дівчину Черрі, поява якої змінює життя Лори кардинальним чином.

Сюжет серіалу заснований на однойменному романі Мішель Френсіс. Окрім виконання однієї з головних ролей Робін Райт взяла на себе функції режисерки половини епізодів (трьох з шести) та виконавчої продюсерки проєкту. На знімальному майданчику їй склали компанію Олівія Кук, Лорі Девідсон та інші. Усі епізоди прем’єруються на платформі Prime Video 10 вересня.

“Чорний кролик” / Black Rabbit

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: Netflix

Коли власник популярного закладу в Нью-Йорку Джейк Фрідкен дозволяє своєму проблемному брату Вінсу повернутися в його життя, це наражає його на небезпеку, яка загрожує зруйнувати все, що він побудував.

“Чорний кролик” був створений Заком Бейліном та Кейт Сассман і складатиметься зі стандартних для Netflix 8 епізодів, що вийдуть одночасно 18 вересня. Зображати братів перед камерою було довірено Джуду Лоу та Джейсону Бейтману, котрий зрежисував перші два епізоди. А останні два знову возз’єднали Лоу та постановника Джастіна Курзеля, що разом працювали над кримінальним трилером “Кривавий лідер”, який буквально у липні прокатувався в українських кінотеатрах.

“Спартак: Дім Ашура” / Spartacus: House of Ashur

Жанр: історична драма

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: STARZ

Події серіалу відбуваються в Італії в I столітті до н.е. За допомогу римлянам в придушенні повстання рабів Ашур отримує гладіаторську школу, яка колись належала Лентулу Батіату.

“Дім Ашура” становить спіноф популярного історичного шоу “Спартак”, що налічувало три сезони та виходило на каналі STARZ з 2010 по 2013 роки. Нік Е. Тарабей повертається до своєї ролі попри загибель персонажа в оригінальному шоу, адже сценаристи запропонують альтернативну історію Ашура. Один з творців “Спартака” Стівен Денайт виступив шоуранером і тут.

“Бункер мільярдерів” / El refugio atómico

Жанр: науково-фантастичний трилер, драма

Дата прем’єри: 19 вересня

Реліз: Netflix

Зіткнувшись із загрозою безпрецедентного глобального конфлікту, група мільярдерів замикається в підземному бункері. Ізоляція виявляє найгірші сторони їхніх гострих характерів, що призводить до несподіваних союзів і розкриття численних таємниць. “Бункер мільярдерів” — черговий серіал для Netflix від іспанських кіноробів Алекса Піни та Естер Мартінес Лобато, попередніми проєктами яких були “Паперовий будинок” (2017—2021) та “Берлін” (2023).

“The Lowdown”

Жанр: напівбіографічна драма

Дата прем’єри: 23 вересня

Реліз: FX

Події розгортаються у Талсі, штат Оклахома, та певною мірою натхненні американським активістом, журналістом, істориком та художником Лі Роєм Чепменом, чиї дослідження змінили сучасне розуміння расової історії міста. Зокрема у 2011 році він опублікував статтю, в якій розповів про зв’язки засновника Талси У. Тейта Брейді з ку-клукс-кланом та про його роль у місцевих Расових заворушеннях 1921 року.

Творцем шоу виступив один з шоуранерів “Псів резервації” (2021— 2023) Стерлінг Гарджо, а головну роль виконав Ітан Гоук, який зайвих представлень не потребує. Перші 2 з 8 епізодів стартують на FX 23 вересня, а решта 6 виходитимуть щовівторка до 4 листопада.

“Marvel Зомбі” / Marvel Zombies

Жанр: супергеройський зомбі-апокаліпсис

Дата прем’єри: 24 вересня

Реліз: Disney+

Дія розгортається в альтернативній часовій лінії, представленій в епізоді “А що як… Зомбі?!” (2021) анімаційного серіалу “А що як…”, де вірус перетворив більшу частину населення світу, включно з Месниками, на ходячих мерців. Серіал розповідає про групу тих, хто вижив, які знаходять ключ до припинення пандемії. Це змушує їх ризикувати власним життям, борючись із зомбі з надздібностями, щоб врятувати світ.

Сюжет заснований на однойменному коміксі, до своїх ролей (точніше до озвучення персонажів) повертається команда акторів, що фігурували у попередніх фільмах і серіалах марвелівського всесвіту — Елізабет Олсен, Девід Гарбор, Симу Лю, Флоренс П’ю, Пол Радд, Рендалл Парк, Ваятт Расселл, Гейлі Стенфілд, Тесса Томпсон, Домінік Торн та Іман Веллані. Шоу вийде на Disney+ 24 вересня і складатиметься з 4 епізодів. Воно стане частиною Шостої фази кіновсесвіту Marvel.

“Дім Гіннесів” / House of Guinness

Жанр: історична драма

Дата прем’єри: 25 вересня

Реліз: Netflix

Серіал розповідає про сім’ю, яка стоїть за пивоварною компанією Guinness в Ірландії та Нью-Йорку XIX століття, а також про наслідки смерті Бенджаміна Гіннеса — людини, відповідальної за надзвичайний успіх броварні.

Дізнатися детальніше про історію одного з найвідоміших пивоварних брендів та, відповідно, легендарного ірландського стауту, а також причетних до цього підприємства осіб, можна буде на Netflix з 25 вересня, коли й вийдуть усі 8 серій. Вони обіцяють вайб “Гострих картузів”, що не дивно, адже творцем виступив Стівен Найт. Принагідно усім поціновувачам пінного рекомендуємо ознайомитися з пізнавальною статтею про українське крафтове пиво, якщо ви цього ще не зробили.

“Проблемні” / Wayward

Жанр: трилер

Дата прем’єри: 25 вересня

Реліз: Netflix

Дія відбувається у, на перший погляд, привітному, але насправді зловісному містечку. Цей канадський серіал досліджує темний бік індустрії перевиховання важких підлітків. Канадська комікеса, акторка, сценаристка та співачка Мей Мартін не тільки є шоуранеркою, але й також зіграла одну з головних ролей.

“Профі” / The Savant

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Дата прем’єри: 26 вересня

Реліз: Apple TV+

Серіал заснований на статті Андреа Стенлі в журналі Cosmopolitan “Чи можна зупинити масову стрілянину до того, як вона відбудеться?”, опублікованої в серпні 2019 року. Це історія жінки, яка проникала в онлайн-групи, що пропагують ненависть, щоб запобігти масштабним публічним нападам.

Не допускати непоправного у кадрі візьметься Джессіка Честейн на Apple TV+ с 26 вересня, коли вийдуть дебютні 2 епізоди. Решта шість надходитимуть щотижня до 7 листопада. Ну і, схоже, у пана Стейтема з’явилася конкурентка в плані професійних навичок.

“Чед Паверс” / Chad Powers

Жанр: спортивна комедія

Дата прем’єри: 30 вересня

Реліз: Hulu

В центрі оповідання знаходиться колишній зарозумілий і самозакоханий квотербек студентської команди Расс Голлідей, чия кар’єра не задалася після того, як він зганьбився у фінальній грі. Згодом Расс видає себе за титулованого Чеда Паверса, щоб почати з чистого аркуша в якості гравця команди лузерів.

Перед тим, як вступити у серйозні змагання в “Людині, що біжить”, Ґлен Пауелл потренується у лайтовому комедійному шоу в образі гравця в американський футбол. Він же виступив як один з творців серіалу на пару з Майклом Волдроном — прем’єра на Hulu запланована на 30 вересня, перші два епізоди будуть доступні одразу, а решта виходитимуть щотижня до 28 жовтня.

Продовження серіалів

“Ходячі мерці: Деріл Діксон” / The Walking Dead: Daryl Dixon

Жанр: постапокаліптична драма, зомбі-горор

Дата прем’єри: 7 вересня

Реліз: AMC

Сезон: 3

Здається, тільки нещодавно вийшов перший сезон цього спінофу “Ходячих мерців”, як на горизонті маячить тінь вже третього сезону трупної саги про Деріла Діксона. Та й на цьому творці зупинятися не збираються: ще до прем’єри нових епізодів був анонсований четвертий сезон. Якраз він і обіцяє поставити крапку принаймні у цій історії.

“Ранкове шоу” / The Morning Show

Жанр: драма, сатира

Дата прем’єри: 17 вересня

Реліз: Apple TV+

Сезон: 4

До 4 сезону доходить хітове “Ранкове шоу” з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун в обоймі, але разом з ними з’являться і новачки в особі Маріон Котіяр, Джеремі Айронса та Бойда Голбрука. Прем’єра відбудеться 17 вересня, коли вийде перший епізод, а наступні 9 з’являтимуться щотижня до 19 листопада.

“Покоління Ві” / Gen V

Жанр: супергеройська сатира

Дата прем’єри: 17 вересня

Реліз: Prime Video

Сезон: 2

Після подій четвертого сезону «Хлопців» Марі Моро та решта її друзів повертаються до Годолкіна, де новий декан навчає суперів бути солдатами. На межі війни між людьми та суперами команда виявляє програму, яка може все змінити.

У другому сезоні повернеться увесь основний акторський склад за винятком Ченса Пердомо, який загинув в березні 2024 року внаслідок аварії на мотоциклі. Також нам обіцяють, що у кадрі з’являться персонажі оригінального флагмана, зокрема Глибина, Петарда, Зіронька та Чорний Нуар ІІ. Вихід трьох нових епізодів запланований на 17 вересня, після чого решта виходитиме щотижня до фіналу 22 жовтня. Наша рецензія на перший сезон знаходиться за цим посиланням.

“Король Талси” / Tulsa King

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 21 вересня

Реліз: Paramount+

Сезон: 3

“У міру того, як імперія Двайта Манфреді розширюється, збільшується і кількість його ворогів, а разом з ними і ризики для його команди. Тепер у Талсі герой стикається зі своїми найнебезпечнішими супротивниками Данмайрами — могутньою аристократичною родиною, яка не грає за старими правилами. Це змушує Двайта боротися за все, що він побудував, і захищати свою сім’ю” — йдеться в офіційному анонсі третього сезону.

Окрім власне головної зірки цього шоу Сильвестра Сталлоне в кількох нових епізодах має з’явитися Семюел Л. Джексон, що стане головним героєм спінофу під назвою NOLA King. Він, як і четвертий сезон оригінального серіалу, наразі знаходяться на ранніх стадіях розробки. Ще перший сезон “Короля Талси” довів, що, як не крути, а старим тут місце.

“Кульгаві коні” / Slow Horses

Жанр: шпигунський трилер, драма, чорна комедія

Дата прем’єри: 24 вересня

Реліз: Apple TV+

Сезон: 5

Офіційний синопсис 5 сезону звучить так: “Команда запідозрила щось недобре, коли у їхнього айтішника Родді Хо з’явилася нова гламурна подружка. Але коли по всьому місту відбувається низка все більш дивних подій, саме Кульгавим коням доводиться розбиратися, як все це пов’язано. Зрештою, Лемб знає, що у світі шпигунства завжди діють Лондонські правила — першочергово прикривай власну спину”.

П’ятий сезон розпочнеться з двох епізодів 24 вересня, потім серії виходитимуть по одній на тиждень до фіналу 22 жовтня. Але до остаточного фіналу, на радість усім шанувальникам шоу, ще дуже далеко — достеменно відомо, що хіт від Apple був подовжений аж до 7 сезону. Якщо 5 та 6 ґрунтувалися на книгах Міка Геррона London Rules, Joe Country, та Slough House, то 7 буде заснований на романі Bad Actors, де Лемб та компанія візьмуться полювати на крота у самому серці британського уряду.

