Новини Кіно 26.07.2025 comment views icon

«Ходячі мерці: Деріл Діксон»: трейлер 3 сезону, який нагадує Resident Evil 4 — серіал продовжили на 4 сезон

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Ходячі мерці: Деріл Діксон»: трейлер 3 сезону, який нагадує Resident Evil 4 — серіал продовжили на 4 сезон
Майже Resident Evil 4: трейлер 3 сезону «Ходячі мерці: Деріл Діксон» про боротьбу з диктатурою в Іспанії / YouTube The Walking Dead

Зірка «Ходячих мерців» / The Walking Dead Норман Рідус повертається в новому сезоні свого сольного спін-офу — і цього разу дії розгортаються в Іспанії. AMC показала перший повноцінний трейлер третього сезону серіалу «Ходячі мерці: Деріл Діксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon під час Comic-Con 2025 у Сан-Дієго. Атмосфера в ньому неабияк нагадує Resident Evil 4 — зомбі, глухе іспанське містечко, місцевий «король» і герой-одинак, який рятує людей.

У трейлері видно, як Деріл (Норман Рідус) і Керол (Мелісса МакБрайд) намагаються повернутися додому. Вони залишають постапокаліптичний Лондон на човні — завдяки персонажу Стівена Мерчанта, «останньому англійцю в Англії». Але після шторму пара опиняється на узбережжі Солац-дель-Мар в Іспанії. Там — не менший жах, ніж у Великій Британії: місцеві мешканці змушені віддавати своїх дочок в обмін на вантажівки зі зброєю. Ця варварська практика ─ ідеальне завдання для Деріла, який ніколи не стоїть осторонь зла.

Так, у трейлері немає доктора Сальвадора з бензопилою, як у Resident Evil 4, але атмосфера схожа — чужинець з Америки протистоїть дикому режиму в ізольованому поселенні, де панують зомбі. І Деріл справляється з цим, як завжди, мовчки й рішуче.

Під час Comic-Con 2025 творці серіалу оголосили, що вже продовжили «Ходячі мерці: Деріл Діксон»  на четвертий і фінальний сезон. Зйомки стартують у липні цього року в Іспанії. У заході взяли участь актори Норман Рідус та Мелісса МакБрайд, продюсер Скотт Ґімпл та шоуранер Девід Зейбел. Вони запевнили, що глядачам ще буде чим дивуватися.

«Подорож Деріла Діксона була неймовірною. Я дякую кожному шанувальнику, який приєднався до нас у цій подорожі», – сказав Рідус у своїй заяві. «Для нас було честю створити цю історію для цих персонажів, і ми дуже вдячні за те, як її сприйняли. Ваша любов і підтримка зробили кожну мить вартою того. Цей фінал – це не просто завершення; це святкування того, що ми всі розділили разом. Продовжуйте нести цю любов вперед – подорож Деріла ще далеко не закінчена».

Прем’єра третього сезону серіалу «Ходячі мерці: Деріл Діксон» відбудеться на AMC та AMC+ 7 вересня.

Фанатам всесвіту «Ходячих мерців» також може бути цікаво, що інший спін-оф про двох інших популярних персонажів також продовжили на новий сезон. Раніше цього місяця автори розповіли, що пригоди Нігана та Меггі триватимуть у третьому сезоні «Ходячі мерці: Місто мертвих».

Джерело: gamesradar 1, 2

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