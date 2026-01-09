Огляд Anker Soundcore Sleep A30: перші TWS-навушники для сну з ANC

Компанія Soundcore випустила свою третю генерацію навушників для сну. Модель Anker Soundcore Sleep A30 стала першою у світі з активним шумозаглушенням (ANC) у цій категорії пристроїв. Такі навушники розроблені спеціально для людей, які не можуть заснути через хропіння партнера, міський шум або інші звукові подразники. Ми протестували цю новинку та готові розповісти, чи варта вона своїх грошей. Також звернемо увагу на сучасні українські реалії.

Anker Soundcore Sleep A30 Від 10 500 грн. Плюси: сучасний та дуже компактний дизайн; зручні для сну на боці; є активне шумозаглушення (ANC); є адаптивне маскування хропіння; наявна велика бібліотека звуків для сну; можливість локального та Bluetooth-відтворення; водостійкість IPX4; розширена комплектація з різними насадками Купити в EKatalog Мінуси: висока ціна; скромна ефективність ANC порівняно зі звичайними навушниками Купити в EKatalog 7.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Anker Soundcore Sleep A30

Характеристика Значення Тип навушників Внутрішньоканальні, для сну Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 4.6 мм, динамічні Частотний діапазон 20-20000 Гц Версія Bluetooth Bluetooth 5.4 Підтримка кодеків SBC, AAC Управління Акселерометр (тап-контроль) Мікрофони Є, вбудовані Шумозаглушення Є, Smart ANC Захист від вологи Є, IPX4 Зарядка USB Type-C Автономність До 9 годин, до 45 годин з кейсом Вага навушника 3 грами

Паковання та комплектація

Anker Soundcore Sleep A30 постачаються в класичній для Anker білій коробці з зображенням навушників.

Комплектація тут справді розширена, адже окрім самих навушників та зарядного кейсу, ви отримуєте повний комплект різних силіконових амбушурів, а саме три розміри з подвійним шаром, три розміри з піни з ефектом пам’яті і три розміри гнучких вушних крил для надійної фіксації. Ще маємо короткий кабель USB Type-C та документацію.

Загалом шість додаткових комплектів насадок та крил дають можливість налаштувати посадку під будь-який розмір та форму вуха. Це значно більше, ніж пропонують конкуренти і дійсно допомагає підібрати розмір та модель під себе.

Дизайн та ергономіка Anker Soundcore Sleep A30

Зарядний кейс Sleep A30 має круглу форму та відносно немаленькі габарити. Його корпус виготовлений з матового пластику і він приємний на дотик.

На передній панелі розміщені світлодіодні індикатори заряду.

Зверху бачимо логотип Soundcore.

Ззаду порт USB Type-C для заряджання, ще один індикатор та кнопку скидання налаштувань.

На дні є силіконова підставка, що зменшує ковзання кейсу по поверхні.

Всередині кейс зроблений теж з матового пластику трохи іншого кольору, має м’які світлодіоди для світіння, коли навушники кладуть на місце, а також магнітне кріплення поруч.

Дизайн продуманий так, щоб навушники легко вставлялися та надійно фіксувалися для заряджання. Та й загалом цей відділ тут відносно великий, навушники легко дістаються пальцями та легко повертаються назад.

Кейс достатньо великий, тому влізе не в маленьку кишеньку на джинсах. Напевно, це зроблено через збільшену батарею і, на мою думку, вартує того.

Самі навушники Anker Soundcore Sleep A30 спроєктовані бути максимально комфортними для сну на боці. Вони отримали ультратонкий та плаский дизайн, який на 7% тонший за попередню модель A20. Принаймні так заявляє розробник. Вага кожного навушника всього 3 грами і це робить їх найлегшими в категорії навушників для сну з наявною функцією ANC.

Корпус Soundcore Sleep A30 зроблений з легкого матового пластику. На зовнішній панелі розміщена пласка кругла та маленька поверхня з логотипом Soundcore. Вона ж слугує сенсорною панеллю для керування. З однієї сторони видно крихітні отвори мікрофонів, які використовуються для шумозаглушення та маскування хропіння.

На внутрішній частині навушників є маркування L та R, контакти для заряджання та датчики присутності. Наявні силіконові насадки мають унікальну подвійну конструкцію. Кажуть, що вона дає кращу ізоляцію та комфорт.

Гнучкі вушні крила виготовлені з м’якого силікону. Вони допомагають зафіксувати навушник у вушній раковині. Ця штука додатково фіксує навушник у вусі і реально допомагає йому не вивалюватися як би ви не спали.

Модель Anker Soundcore Sleep A30 захищена від вологи та поту за стандартом IPX4. Це означає, що їм не страшні випадкові бризки води або піт. Однак повністю занурювати їх у воду не можна.

Особливості Anker Soundcore Sleep A30

Anker Soundcore Sleep A30 отримали 4,6-міліметрові динамічні драйвери. Заявлений частотний діапазон складає 20-20000 Гц. Підтримка кодеків обмежена базовими SBC та AAC, що типово для пристроїв, орієнтованих на сон, а не на прослуховування музики.

Головна особливість моделі, це наявність активного шумозаглушення (ANC). І якщо у звичайних TWS-навушниках це давно вже норма, але для пристроїв для сну це новинка.

Згідно з даними Soundcore, наявна функція ANC може зменшувати шум до 30 дБ. Однак тут важливо розуміти контекст. Ця цифра стосується загального зниження шуму, а не усіх типів звуків. На практиці ефективність ANC у Sleep A30 значно скромніша порівняно з мастодонтами типу Bose або Sony. Але це додаткова можливість зменшити шум, який вже й так суттєво “порізаний” внутриканальною формою навушників. Тому разом це працює чудово.

ANC в Anker Soundcore Sleep A30 добре справляється з монотонними низькочастотними звуками типу гулу кондиціонера, шуму вентилятора чи віддаленими звуками на вулиці. Але нерегулярні звуки, такі як хропіння партнера блокуються гірше. Саме тому Soundcore розробила спеціальну систему маскування хропіння.

Наявна функція спочатку моніторить звук хропіння в радіусі 1,5 метра через вбудований в кейс мікрофон, тому його краще класти біля подушки чи на приліжкову тумбочку. Далі система аналізує рівень та частоту хропіння, а потім навушники відтворюють оптимізований маскувальний звук в реальному часі, який повинен перекрити хропіння. Зазвичай це різні мелодії чи варіації білого шуму. Все це можна обирати самостійно в застосунку або довіритися системі, щоб вона обрала автоматично.

Комбінація пасивної ізоляції від щільно встановлених амбушурів, ANC та маскувального звуку фактично створює досить ефективний бар’єр проти хропіння. Все це здатно не тільки заглушити звукові “проблеми” партнера, а й будь-які інші звуки, які вам завжди заважали спати. Проте, звісно, от прям повністю блокувати дуже гучне хропіння чи інші дуже гучні звуки, вона не може, але робить все це набагато менш помітним.

Anker Soundcore Sleep A30 також мають вбудовані в корпус датчики руху. Вони відстежують перевертання користувача під час сну та фактично використовуються для функції відстеження сну в додатку.

Звук та використання під час сну

Soundcore Sleep A30 не розраховані на звичайне класичне прослуховування музики, проте це в них робити все ж можна. Правда, наявний звуковий профіль оптимізований для сну, тому спокійний, м’який та без різких акцентів. Нагадую, що навушники підтримують лише два найпоширеніших кодеки AAC та SBC.

Компактні драйвери мають достатню деталізацію для подкастів, аудіокниг та фонової музики. Низькі частоти присутні, але не домінують. Найкраще тут реалізована саме середина, а найбільше мені не вистачає високих частот.

Для прослуховування попмузики або року якість цілком прийнятна. Однак якщо ви хочете насолоджуватися складними композиціями з багатьма інструментами, то Sleep A30 здадуться вам “пласкими”, бо тут вузька звукова сцена та обмежена роздільність інструментів.

Ще раз нагадаю, що головне завдання Soundcore Sleep A30 не вразити користувача звуком, а допомогти заснути. І з цією метою, на мою думку, наявне звучання справляється добре. Білий шум відтворюється якісно і не має якихось неприємних артефактів. Звуки природи звучать природно, а маскувальні треки ефективно перекривають хропіння.

Мікрофон також не призначений для дзвінків, хоча технічно їх приймати можна. Якість передачі голосу дуже посередня, тому співрозмовник почує вас, але звук буде здаватися віддаленим і сильно глухим.

Підключення, застосунок та керування

Anker Soundcore Sleep A30 працюють з Bluetooth 5.4 для підключення до смартфона. Проте на відміну від багатьох звичайних TWS-навушників, ці не підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Multipoint). Напевно, це логічно, адже вони розраховані на використання вночі з одним гаджетом однією людиною.

Управління реалізоване через класичні дотики. Але замість сенсорних панелей, які можуть спрацювати від випадкового дотику до подушки, Soundcore використовує акселерометри. Вони розпізнають саме постукування по корпусу навушника

Подвійний дотик по лівому навушнику перемикає навушники між “Локальним режимом” та режимом Bluetoot (про це піде мова трохи нижче). Потрійний дотик зменшує гучність. Подвійний дотик по правому навушнику активує чи вимикає режим шумозаглушення, а потрійний збільшує гучність. Кожну з цих команд можна замінити в застосунку.

Система працює надійно і не дає помилкових спрацьовувань. Але, як бачите, про всяк випадок тут немає одинарних тапів, щоб точно запобігти випадковим натисканням під час сну. Адже навіть якщо ви перевернетеся і натиснете на навушник головою через подушку, він не поставить музику на паузу чи щось подібне.

Anker Soundcore Sleep A30 працюють з фірмовим мобільним застосунком Soundcore. Його інтерфейс простий та інтуїтивний, але водночас має багато функцій та налаштувань.

Головна сторінка програми показує стан заряду навушників та кейсу у відсотках. Тут же швидкі перемикачі для ANC, режиму маскування хропіння та відстеження сну.

В застосунку мається і своя аудіотека, куди входять звуки на основі ШІ для регулювання мозкової активності, звуки, що маскують хропіння та найрізноманітніші звуки білого шуму.

Також Anker Soundcore Sleep A30 підтримують два режими відтворення: Bluetooth та “Локальний”. В першому випадку це стандартне підключення до смартфона. Ви можете слухати будь-який контент з будь-якого додатка, включно з цим застосунком. Це дає максимальну гнучкість, але споживає більше енергії та вимагає, щоб телефон був поруч усю ніч.

В “Локальному” форматі потрібний користувачу звук завантажується в пам’ять навушників і після цього вони можуть працювати автономно без підключення до телефона. Це економить заряд батареї і дозволяє відключити телефон або покласти його в іншій кімнаті. За замовчуванням у пам’яті вже є звук для маскування хропіння.

Ви можете вмикати самі той чи інший режим, але також навушники самі переходять з Bluetooth режиму на “Локальний” десь через годину-дві після вашого засинання. Як я розумію в цьому їм допомагає наявна функція відстеження сну. Вона ж надає звіти про загальний час сну, його ефективність, тривалість фаз глибокого та легкого сну, а також кількість ваших перевертань.

Наскільки вона точна та ефективна тут вже вирішувати вам, але це завжди можна перевірити за допомогою смартгодинника, якщо він є і ви не знімаєте його вночі.

Застосунок Soundcore також має корисні функції будильника та “Знайти пристрій”. Останній допомагає знайти загублений навушник, відтворюючи гучний звуковий сигнал. Бо хоч як надійно навушники сидять у вухах і хоч як якісно ви б не підібрали розмір амбушурів під себе, загубити під час сну один чи два навушники реально. В мене такого під час тесту не було, але ніхто від цього не застрахований. Тому правильно, що зробили цю можливість.

Автономна робота Anker Soundcore Sleep A30

Ємність акумулятора кожного навушника Anker Soundcore Sleep A30 становить 38 мАгод. Зарядний кейс має ємність 800 мАгод. Заявлений час автономної роботи складає до 9 годин, або 45 годин з кейсом у “Локальному” режимі відтворення (з ANC). Або 6 годин чи до 35 годин з кейсом у режимі Bluetooth (з ANC). Повна зарядка самих навушників займає близько 1,5 години. Бездротової зарядки немає.

На практиці я заряджав навушники кожні п’ять днів користування, а спав я при цьому 7,5-9 годин залежно від робочого чи вихідного дня. Також варто нагадати, що цей час навушники працювали частково в режимі Bluetooth, а частково в “Локальному”.

Досвід користування Anker Soundcore Sleep A30

Протестувавши Anker Soundcore Sleep A30 протягом кількох тижнів, можу сказати, що вони дійсно працюють. Тобто з ними мені стало простіше засинати і загалом комфортніше спати. Правда, саме тут треба урахувати важливий для усіх українців фактор. А саме війну. В моєму регіоні, Одеська область, шахеди та ракети літають дуже часто, іноді кожен день, іноді цілий день кожен день. Тому мені було важливо дізнатися як комфортно буде спати в таких навушниках, коли вночі постійно тривоги тощо.

Головне, що навушники передають сигнал тривоги із застосунку на телефоні, тому навіть якщо ви активуєте ANC, увімкнете музичку і спокійно ляжете спати, то шахеди чи ракети не пропустите, бо тривога спрацює саме в навушниках.

Також я дізнався, не навмисно, що навушники гарно маскують звук шахеда, якій пролітає приблизно в декількох кварталах від вас. Однієї ночі після оголошення тривоги я продовжив спати і не подивився куди що летить, а потім прокинувся, бо розбудила дружина. Вона без навушників дуже добре почула шахеди, а я взагалі ні. Ні їх, ні стрілянину по ним.

Також я рекомендую спробувати використати весь діапазон насадок з комплекту. Там є пінні амбушури, що дають кращу ізоляцію, проте можуть створювати більше тиску.

Загалом пасивна ізоляція сама по собі тут непогана, тому вже щільно встановлені амбушури фізично блокують чимало зовнішніх звуків. Плюс активування ANC додає ще один рівень блокування звуку і разом це працює круто.

Вбудований будильник буде не дуже гучний, як і звук застосунку тривоги. Це залежить від рівня звуку, який ви поставили при засинанні. Ії тут, до речі, дуже багато, особливо низького рівня, тому може бути тихо, дуже тихо, супер дуже тихо і так далі. Проте навіть коли дуже тихо я завжди прокидався на тривогу чи зранку від будильника. Але не завадить продовжити ставити будильник на телефоні, якщо ви так робили до цього.

Загалом звикати до Anker Soundcore Sleep A30, звісно, доведеться, але в мене на це пішло буквально два дні. Спати в них дійсно комфортно, бо навушники фізично дуже маленькі та не виступають за межі вушної раковини, а значить взагалі не тиснуть і майже не відчуваються, коли ви спите на боку. Звикав я більше до музики чи звуків на фоні, але тепер мені вже складно уявити засипання без звуку заметілі, який я собі поставив. Дуже атмосферно для зими. До речі, звуки білого шуму тут можна поєднувати один з одним, або довірити програмі і вона зміксує їх рандомно.

Ціна та конкуренти

Anker Soundcore Sleep A30 продаються за ціною близько 10 500 гривень. На момент написання огляду вони є буквально в одному-двох магазинах, то зникають, то з’являються знову. Порівнювати будемо з такими з моделями для сну, але їх дуже мало. Щодо самої ціни, то вона однозначно видасться комусь завеликою і вони матимуть рацію для себе. Тут вже треба дивитися на актуальність цього гаджету для кожного. Для когось це буде не велика ціна за можливість спати без проблем, а хтось вже так робить без навушників і йому вони просто не треба.

Зверніть увагу на минулу модель в серії під назвою Soundcore Sleep A20. Тут немає ANC, але в неї значно довший час роботи та нижча ціна (від 5800 гривень). Фактично це єдиний відомий конкурент, який можна легко купити в Україні. Бо ще є QuietOn 4, але їх в нас не дістанеш навіть в “сірих” магазинах. Також були популярні Bose Sleepbuds II, проте вони коштували щось в районі 30 000 гривень, а зараз наче зняті з виробництва через проблеми з батареєю.

Також я знайшов наступні моделі в категорії “Для сну” на EKatalog, і хоч вони коштують дуже мало, проте компанії, окрім однієї, маловідомі, характеристики посередні, а інтернет про них знає дуже мало.

Це Blackview AirBuds 9 з цінником від 586 гривень, Hoco EW200 Elegant (ціна від 354 гривень) та Joyroom JR-TS2 (ціна від 1656 гривень).

7.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Адекватна автономність достатня для повноцінного сну. Дизайн, ергономіка 8.5 Ультракомпактний дизайн, універсальна зручність. Функції 8.5 ANC та адаптивне маскування хропіння плюс велика бібліотека звуків заслуговують гарну оцінку. Ціна 6 Висока ціна і наявні доступніші конкуренти. Якість звучання 7 Достатня для сну, але не для класичного прослуховування музики. Комплектація 9 Є розширений набір насадок.