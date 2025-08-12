ТОП 10 найпопулярніших авто на ринку України в 2025 році

Судячи зі статистики зареєстрованих нових автівок, в лідерах тримаються все ті ж самі герої, як і багато років поспіль. Улюбленці українців незмінні, але ринок китайських автівок вносить свої корективи. Дивимось, які ж саме автівки обирали водії в першому півріччі 2025 року.

Volkswagen Touareg (707 авто)

Великий преміальний кросовер, який поєднує в собі розкіш, потужність і передові технології. Модель 2025 року має оновлений дизайн із сучасними лініями, великою решіткою радіатора та стильними світлодіодними фарами. Інтер’єр вирізняється високоякісними матеріалами, продуманою ергономікою та великими сенсорними екранами, які контролюють мультимедійні та кліматичні системи.

Touareg відомий комфортом ходової частини, плавністю ходу і впевненістю на дорозі навіть у складних умовах. Преміальний набір систем безпеки та допомоги водієві робить цей SUV ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і безпеку. Головним недоліком є висока вартість і значна вага автомобіля, що впливає на витрату пального, яка в реальності сягає 14 літрів в бензинової версії.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Volkswagen Touareg

Характеристики Значення Двигун 3.0 л V6 бензиновий турбо Потужність 231–286 к.с. Крутний момент 500-600 Нм Привід Повний (4MOTION) Трансмісія 8‑ступенева автоматична Tiptronic Розгін 0–100 км/год ≈ 6,1–7,5 с Витрата пального (змішаний цикл) 6,6–11,0 л/100 км Об’єм багажника 810 л (при складених сидіннях – до 1800 л) Розміри (Д × Ш × В), мм 4878 × 1984 × 1702 Колісна база 2894 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 2 777 817 грн і вище

Volkswagen Touareg підходить для тих, хто шукає просторий і надійний автомобіль для сімейних поїздок і далеких подорожей із високим рівнем комфорту та безпеки.

Mazda CX-5 (731 авто)

Японський красунчик залишається одним із найпопулярніших компактних кросоверів завдяки вдалому поєднанню стильного дизайну, якісної збірки та приємної динаміки. У 2025 році модель отримала оновлення у вигляді більш потужних двигунів і сучаснішої мультимедійної системи. CX-5 відома своїм збалансованим керуванням, плавністю ходу і відмінною шумоізоляцією салону. У комплектації з бензиновим двигуном 2.5 л модель демонструє впевнену динаміку та комфорт, що робить її зручною як для міських поїздок, так і для тривалих подорожей. Mazda також відома увагою до деталей і преміальним інтер’єром із якісних матеріалів, що додає відчуття комфорту і престижу.

Головним недоліком можна вважати середню витрату пального, яка у міському циклі сягає близько 9 літрів на 100 км, що є трохи вищим показником серед конкурентів. Крім того, простір на задніх сидіннях та об’єм багажника можуть бути дещо меншими у порівнянні з деякими конкурентами цього класу. Для тих, хто шукає максимальний простір, це може стати обмеженням.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Mazda CX-5

Характеристики Значення Двигун 2.5 л або 2.0 бензин Потужність 150–194 к.с. Крутний момент 213-258 Нм Привід Передній або повний (AWD) Трансмісія 6‑ступенева автоматична Розгін 0–100 км/год ≈ 9.9–9,0 с Витрата пального (змішаний цикл) 7,4–9,3 л/100 км Об’єм багажника 438 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4575 × 1845 × 1675 Колісна база 2700 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 1 274 000 грн до 1 742 000 грн

Mazda CX-5 — стильний і збалансований компактний кросовер, який сподобається тим, хто цінує якість виконання, комфорт і драйвові характеристики. Попри трохи більшу витрату пального та застарілі технології, вона залишається одним із лідерів у своєму сегменті.

Skoda Octavia (778 авто)

Skoda Octavia 2024 року отримала косметичне оновлення, яке зробило її ще сучаснішою і привабливішою. Автомобіль зберіг класичний практичний дизайн із помітними оновленнями у фронтальній частині — нова решітка радіатора, тонкіші світлодіодні фари та оновлені бампери. В салоні поліпшили матеріали, додали нові опції мультимедіа та системи допомоги водієві, що зробило модель більш технологічною і комфортною. Octavia залишається одним із найбільш універсальних автомобілів на ринку — з великим багажником і просторим салоном, що робить її чудовим вибором як для сімей, так і для бізнесу.

Оновлення не торкнулися основних вузлів, тому покращення більш косметичні, ніж технічні. Також базові комплектації можуть здаватися дещо скромними в оснащенні, а вартість моделей з розширеним набором опцій досить висока. Для деяких користувачів може бути обмеженням відсутність повнопривідних версій у деяких комплектаціях.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Skoda Octavia

Характеристика Значення Двигун 1.5 л бензиновий (TSI) або 2.0 л турбо Потужність 150–204 к.с. Крутний момент 250–360 Нм Привід Передній або повний (у старших версіях) Трансмісія 6- або 7-ступенева автоматична DSG Розгін 0–100 км/год 7,5–8,0 с Витрата пального (змішаний цикл) 5,9–6,1 л/100 км Об’єм багажника 600 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4698 × 1829 × 1485 Колісна база 2686 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 1 138 740 грн до 1 530 915 грн

Skoda Octavia 2024 року — комфортний, практичний і технологічний седан/універсал з оновленим дизайном і покращеним оснащенням. Вона залишається одним із найкращих виборів у своєму сегменті, пропонуючи гарне співвідношення ціни, якості та функціональності.

Skoda Kodiaq (827 авто)

Skoda Kodiaq Sportline — сімейний кросовер з акцентом на комфорт і функціональність. Вона поєднує у собі просторий і продуманий інтер’єр, якісні матеріали та сучасні технології, що робить поїздки приємними як для водія, так і для пасажирів. Sportline відрізняється спортивним дизайном із динамічними акцентами, а під капотом знаходиться ефективний 2,0-літровий бензиновий двигун, який забезпечує гарну динаміку при розумній витраті пального. Завдяки багатьом системам безпеки та асистентам керування, Kodiaq Sportline ідеально підходить для сімейних поїздок і довгих подорожей.

Основні недоліки — висока вартість топової комплектації і не зовсім «спортивна» поведінка на високих швидкостях через велику вагу та розмір автомобіля. Крім того, для деяких користувачів може бути недостатньо варіантів повного приводу, що обмежує вибір для поїздок у складних дорожніх умовах.

Технічні характеристики та ціна Skoda Kodiaq Sportline (бензинова, 2025)

Характеристика Значення Двигун 2.0 л бензиновий, турбо Потужність 150–204 к.с. Крутний момент 320-340 Нм Привід Передній або повний (4×4) Трансмісія 7‑ступенева DSG Розгін 0–100 км/год ≈ 7,4–9,9 с Витрата пального (змішаний цикл) 6,3–8,9 л/100 км Об’єм багажника 910 л (при складених сидіннях – до 2105 л) Розміри (Д × Ш × В), мм 4701 × 1883 × 1676 Колісна база 2791 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 1 665 610 грн (базова) до 1 900 578 грн (Sportline)

Skoda Kodiaq Sportline — надійний та комфортний сімейний кросовер з гарною динамікою і сучасним оснащенням. Він підходить для тих, хто цінує простір і безпеку, а також хоче спортивний дизайн без шкоди практичності. Модель добре збалансована, але її габарити і вага можуть впливати на керованість у деяких ситуаціях.

Volkswagen ID. Unyx (830 авто)

Volkswagen ID. Unyx — компактний електричний кросовер із сучасним дизайном, орієнтований на міську аудиторію, яка цінує зручність, технології та екологічність. Автомобіль побудований на модульній платформі MEB, що дозволяє ефективно використовувати простір та знижувати вагу. Unyx має стильний зовнішній вигляд із чіткими лініями, LED-оптикою та компактними розмірами, що робить його дуже маневреним у місті. Інтер’єр відзначається мінімалізмом, якісними матеріалами та сучасною цифровою панеллю приладів з мультимедійною системою, що забезпечує просте та інтуїтивне керування.

Через компактні розміри салону та акумуляторної батареї, запас ходу у Volkswagen ID. Unyx менший, ніж у більших моделей ID-серії — він обмежений приблизно 426 км (WLTP), що може бути недостатнім для тривалих подорожей без додаткових зарядок. Також відсутність повнопривідних варіантів може бути мінусом для покупців, які цінують більшу прохідність.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Volkswagen ID. Unyx

Характеристика Значення Електромотор Близько 150 кВт (≈231 к.с.) Запас ходу Приблизно 426-614 км (WLTP) Батарея Літій-іонна, близько 53,6–80,2 кВт*год Привід Задній (RWD) Розгін 0–100 км/год Приблизно 7,7–8,0 с Максимальна швидкість Приблизно 160 км/год Об’єм багажника Приблизно 385 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4663 × 1860 × 1610 Колісна база 2766 мм Орієнтовна ціна в гривнях ≈ 1 000 000 – 1 200 000 грн (орієнтовно)

Volkswagen ID. Unyx — зручний міський електрокросовер із сучасним дизайном, достатнім запасом ходу для щоденних поїздок і високим рівнем комфорту. Його компактні розміри й технологічне оснащення роблять його гарним варіантом для жителів міст, які прагнуть перейти на електротранспорт.

BYD Song Plus (982 авто)

BYD Song Plus EV — сучасний електричний кросовер із запасом ходу до 605 км (за циклом NEDC), що робить його конкурентом у середньому сегменті електромобілів. Модель оснащена технологією Blade Battery, яка підвищує безпеку й довговічність батареї. Автомобіль відзначається стильним і сучасним дизайном, з яскравими LED-фарами та впізнаваною передньою частиною в стилі “Dragon Face”. Інтер’єр оснащений двома великими цифровими екранами (12,3″ панель приладів і 12,8″ мультимедійна панель), комфортними сидіннями та багатим набором сучасних систем безпеки й допомоги водієві.

Основним мінусом є відсутність офіційного сервісу в Україні та гарантії, що призведе до складнощів з ремонтом та запчастинами. Також зарядка швидкою DC-станцією займає близько 30 хвилин для 30–80%, що є середнім показником, а реальний запас ходу може суттєво знижуватися при низьких температурах.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна BYD Song Plus

Характеристика Значення Електромотор 150–160 кВт (204–218 к.с.) Запас ходу До 605 км (NEDC) Батарея Blade Battery, 71,8–87 кВт*год Привід Передній (FWD) Розгін 0–100 км/год ≈ 6,4 с Швидкість зарядки DC 30–80% за ≈ 30 хвилин Об’єм багажника 574–1477 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4785 × 1890 × 1660 Колісна база 2765 мм Орієнтовна ціна в гривнях ≈ 1 100 000 – 1 300 000 грн (орієнтовно)

BYD Song Plus EV — сучасний електрокросовер з гарним запасом ходу, прогресивним дизайном і технологічним оснащенням. Він підійде тим, хто хоче екологічний транспорт із великим пробігом на одній зарядці, але без складних повнопривідних систем.

Toyota Land Cruiser Prado (993 авто)

Новий Land Cruiser Prado демонструє справжню практичну елегантність: витриманий дизайн із чіткими гранями, «легкоремонтні» деталі кузова (наприклад, елементи, які легко замінити як конструктор Lego) та рамна конструкція на базі платформи GA-F, спільної з LC300 і Lexus GX550 — усе це додає впевненості під час бездоріжжя та забезпечує довговічність. Крім того, автомобіль чудово справляється з багатьма позашляховими викликами: під час тесту він бездоганно проїжджав болото, пісок, не вимагаючи перемикання режимів водіння з Auto на Mud чи Sand — «King of off-road» у чистому вигляді.

Причепитися можна лише до витрати пального: бензиновий 2.4-літровий турбо двигун, потужністю 283 к. с., в змішаному циклі витрачає близько 12,4 л/100 км, тоді як на складній місцевості може підскочити до 18–24 л/100 км, що є значною цифрою для такого великого позашляховика. Крім того, чимала маса (~2,33 т) і рамне шасі демпінговують комфорт: Prado важко маневрує в поворотах, з вираженими кренами — що може не сподобатися у звичайному міському руху.

Технічні характеристики та ціна Toyota Land Cruiser Prado

Характеристика Значення Двигун Бензин, 2.4 л турбо (T24A-FTS), 283 к. с., 430 Нм (1700–3600 об/хв) Привід Постійний повний із понижувальною передачею Коробка передач 8-ступенева автоматична Direct-Shift Габарити (Д×Ш×В), мм 4925 × 1980 × 1925 Колісна база, мм 2850 Кліренс, мм 215 Об’єм багажника, л 742 (до 2000 зі складеними сидіннями) Споряджена маса, кг 2315 Максимальна швидкість, км/год 170 Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км 12,4 Ціна, грн 2 434 100 грн — 2 809 820 грн

Toyota Land Cruiser Prado — класика позашляховиків, що поєднує легендарну прохідність, надійність та простір із практичними рішеннями. Це вибір для тих, хто цінує реальну експлуатаційну міць, а не суто комфорт. Але будьте готові до високих витрат пального та обмеженої маневровості в міському середовищі.

Hyundai Tucson (995 авто)

Поновлений Tucson став вірним супутником для повсякденних поїздок: з ним комфортно, надійно, а водієві — затишно й безпечно. Салон вражає ергономікою: передня панель інтегрує два 12,3-дюймові дисплеї, а корпусно піднята центральна консоль створює додатковий простір для зберігання — відчувається як преміум, але в доступному класі.

Головний мінус — ціна, особливо у повнопривідній топверсії. Також гібридна установка не завжди забезпечує максимальну економію пального: на трасі витрата ≈ 7,5 л/100 км, а середній показник — близько 5 л/100 км у змішаному циклі.

Технічні характеристики та ціна Hyundai Tucson HEV Top (гібрид)

Характеристика Значення Двигун + Гібрид 1.6 л турбо бензин (180-215 к. с.) + е/мотор 60 к. с. Повна потужність ≈ 215 к. с. Привід Повний (4WD) Трансмісія 6-ступенева автоматична (E-shift) Розгін 0–100 км/год ≈ 8,5 c Максимальна швидкість ≈ 185 км/год Витрата пального Траса: ≈ 7,5 л/100 км; змішаний цикл: ≈ 5 л/100 км Багажний відсік ≈ 616 л (до 1795 л зі складеними сидіннями) Ціна (HEV Top) ≈ 2 022 300 грн (~46 275 $) Мінімальна ціна HEV ≈ 1 166 600 грн (~26 700 $)

Такий гібридний Tucson вирізняється комфортом, стильним інтер’єром, технологічністю та гарною динамікою. Але коштує дорожче, а паливна ефективність виправдовує витрати лише частково, особливо на трасі.

Toyota RAV4 (1 668 авто)

Toyota RAV4 2024 року — один із найпопулярніших і найнадійніших кросоверів на українському ринку. Автомобіль поєднує комфорт, практичність і сучасні технології, що робить його ідеальним вибором для сімей і активних користувачів. У комплектаціях доступні бензинові, гібридні (Hybrid) і підзарядні гібридні (PHEV) версії, які забезпечують хороший баланс між потужністю та економічністю. Модель має стильний і сучасний дизайн з фірмовою решіткою, LED-оптикою і просторим салоном із високоякісними матеріалами. Комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense включає адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі, автоматичне гальмування і багато інших функцій, що підвищують безпеку.

Серед мінусів RAV4 2024 — досить висока вартість у порівнянні з конкурентами, а також обмежений простір на задніх сидіннях для пасажирів високого зросту. Багажник хоч і місткий, але поступається деяким конкурентам у класі. В базових бензинових версіях відчувається трохи жорсткіша підвіска, а мультимедійна система могла б бути інтуїтивнішою.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Toyota RAV4

Характеристика Значення Двигун 2.0 л бензиновий; 2.5 л гібридний Потужність 171 к.с. (бензин), 218 к.с. (гібрид) Крутний момент 207 Нм (бензин), 221 Нм (гібрид) Привід Передній або повний (AWD) Трансмісія Восьмиступенева автоматична (бензин), безступенева CVT (гібрид) Розгін 0–100 км/год ≈ 8,1–8,5 с Витрата пального (змішаний цикл) 7,5–8,0 л/100 км (бензин), 4,8–5,0 л/100 км (гібрид) Об’єм багажника 580 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4615 × 1865 × 1690 Колісна база 2690 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 1 100 000 грн (бензин) до 1 650 000 грн (гібрид)

Toyota RAV4 2024 року — надійний і функціональний кросовер із сучасним оснащенням і високим рівнем безпеки, який підходить для широкого кола користувачів. Завдяки наявності гібридних версій він також цікавий тим, хто прагне зменшити витрати пального та вплив на довкілля.

Renault Duster (2480 авто)

Renault Duster — популярний компактний кросовер, який користується успіхом завдяки своїй надійності, практичності та доступній ціні. Модель 2025 року отримала сучасніший дизайн із більш агресивною передньою частиною, новими світлодіодними фарами та оновленими бамперами, що робить Duster привабливішим у своєму сегменті. Всередині автомобіля тепер більше сучасних технологій — оновлена мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також покращена ергономіка салону. Високий кліренс і міцна підвіска роблять Duster придатним для поїздок не тільки містом, а й бездоріжжям.

Основні недоліки — простота матеріалів салону і не найвищий рівень шумоізоляції, що можуть створювати відчуття бюджетності. Також деякі версії мають обмежені можливості комплектацій та не дуже потужні базові двигуни, а повноий привід лише з механічною коробкою та гібридною системою. Для тих, хто очікує більше комфорту і преміальності, Duster може здатися занадто простим.

Технічні характеристики та орієнтовна ціна Renault Duster

Характеристика Значення Двигун 1.3 л бензиновий турбо або 1.2 Hybrid Потужність 150 к.с. Крутний момент 250 Нм Привід Передній або повний (4×4) Трансмісія 6‑ступенева механічна або 7‑ступенева автоматична Розгін 0–100 км/год ≈ 11,0 с Витрата пального (змішаний цикл) 6,4 л/100 км Об’єм багажника 411 л Розміри (Д × Ш × В), мм 4343 x 1574 x 1661 Колісна база 2657 мм Орієнтовна ціна в Україні Від 997 900 грн до 1 178 800 грн

Renault Duster — практичний та недорогий кросовер, який підходить для щоденних поїздок і легкого бездоріжжя. Він пропонує хороший базовий рівень оснащення, зручний салон і надійні технічні характеристики, що робить його гарним вибором у сегменті бюджетних SUV.