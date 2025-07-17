Чохли UAG для Galaxy S25: магнітна зарядка, мілітарі-естетика та ефектні деталі

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Нова лінійка чохлів UAG для Samsung Galaxy S25 знову тішить фанатів ультранадійного захисту й дизайну в стилі мілітарі. Як і багато інших брендів, UAG інтегрує магнітні елементи для сумісності з аксесуарами та підтримує нову бездротову зарядку Qi2, доступну в серії Galaxy S25. Водночас характерний стиль UAG залишається впізнаваним: чіткі лінії, футуристичний вигляд і військова надійність. Чохли вже можна придбати на офіційному сайті бренду — нижче більше деталей.

Мілітарі-дизайн і надійність — класика UAG

Як я неодноразово відзначав у випадку з чохлами UAG — у їхньому дизайні та відчуттях при використанні є щось особливе. Інші бренди також намагаються наслідувати мілітарі-естетику, але рідко кому вдається поєднати зовнішній вигляд і функціональність настільки вдало.

UAG традиційно пропонує чіткі, приємні на натискання кнопки, потужний захист від падінь, текстуровані, неслизькі грані, вбудовані магніти, а деякі моделі навіть мають шар кевлару або світловідбивні деталі, як, наприклад, PATHFINDER CLEAR ACTIVE NEON, що світиться в темряві.

Протиударний чохол з ремінцем UAG Pathfinder Clear Magsafe Active Neon Lanyard для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Захист військового рівня: розроблено з перевищенням стандартів військових випробувань на падіння (MIL-STD 810G-516.6)

Покращене зчеплення та функціональність: інтегровані магніти дозволяють використовувати широкий спектр сторонніх аксесуарів і зарядних рішень

Нові дизайни: оновлені форми, кольори й покриття — включно з кевларовими варіантами та яскравими новинками на кшталт Pathfinder Clear із покриттям Active Lava, що світиться

Еко-френдлі рішення: UAG представляє варіанти чохлів із використанням до 50% перероблених матеріалів і з акцентом на екологічну упаковку

Моделі, на які варто звернути увагу

1. Monarch Pro Kevlar – 4199 грн: кольори — Black, Green або Mallard

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Kevlar Black для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

2. Monarch Pro – 4199 грн: Carbon Fiber, Titanium або Crimson

Протиударний чохол UAG Monarch Pro Carbon Fiber для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

3. Plasma XTE – від 2799 грн до 3009 грн: із вбудованою підставкою для зручного перегляду в різних положеннях

Протиударний чохол UAG Plasma XTE Magsafe Clear/Titanium для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

4. Plyo Pro translucent – 2199 грн: напівпрозорі чохли з плавним переходом кольору — виглядають дуже ефектно

Протиударний чохол UAG Plyo Pro Black/Clear Ombre для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

5. Metropolis LT – 2689 грн: на 50% з перероблених матеріалів, доступний у Kevlar Black, Mallard, Topo або Micro Hexagon Camo

Протиударний чохол UAG Metropolis LT MagSafe Kevlar Mallard для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Загалом, нова серія чохлів UAG для Galaxy S25 поєднує у собі фірмовий захист, продуманий функціонал і впізнаваний дизайн. Це чудовий вибір для тих, хто шукає надійність, сучасний вигляд і сумісність із новітніми технологіями Samsung.

Джерело: 9to5toys.com