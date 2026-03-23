Ремінець Nomad Stratos Band. Титан зовні, спорт всередині

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

За лаконічним дизайном Stratos Band два роки інженерного пошуку та десятки відкинутих прототипів. Саме стільки часу знадобилося Nomad, щоб об’єднати візуальну масу металу з еластичністю полімеру так, щоб вони посилювали одне одного. Це був процес шліфування ідеї, де кожен міліметр вигину проходив через жорстке сито тестів.

«Ми прагнули створити річ, яка супроводжуватиме власника усюди: від тренування до офісу чи вечірньої зустрічі. Це аксесуар, який не потребує заміни протягом дня»

— Харві Хунерберг, Product Manager Nomad



Матеріали авіаційного рівня: Титан Grade 4 та FKM

У центрі конструкції — поєднання титану Grade 4 та FKM. Вибір титану саме цього класу — свідомий крок у бік витривалості.

Grade 4 перевершує за характеристиками Grade 2, який є стандартом для більшості годинників, залишаючись при цьому невагомим. Це той самий метал, що витримує критичні навантаження в авіації, тепер обрамляє ваше зап’ястя.

Engineering Note Кожна ланка Stratos проходить через 5-осьову фрезерну обробку, що дозволяє досягти допуску в 0.05 мм. Це забезпечує ідеальну посадку FKM-вставок без використання клею.

Проте справжня магія відбувається там, де титан зустрічається з FKM. Nomad вирішили головну проблему вінтажних металевих браслетів: завдяки каучуковій базі, Stratos не перетискає шкіру і не скубе волосся. Матеріал має приємну щільність, він інертний до масел, стійкий до ультрафіолету та високих температур, що дозволяє йому зберігати матову поверхню роками.

Магія застібки: Механічний замок + Магніт N52

Вся металева частина Stratos Band — від вузлів кріплення до пряжки — виконана з титану, що додає Apple Watch візуальної ваги та архітектурності. Особливе місце в цій конструкції посідає магнітна застібка.

Магніти миттєво центрують вузол, перетворюючи фіксацію ремінця на швидкий, майже медитативний процес. Механічний замок при цьому гарантує, що годинник залишиться на місці під час сильних ривків чи активного плавання. Контраст між м’якою тактильністю полімеру та чітким кліком титанової фурнітури створює відчуття речі, виготовленої з прецизійною точністю.

Ергономіка: 3D-структура та терморегуляції

Назва Stratos відсилає до стратосфери, і архітектура ремінця підтримує цю легенду. Його 3D-структура побудована так, що еластомер визирає крізь округлі титанові ланки рами, створюючи виражений візуальний контраст.

Вертикальні канали між ребрами забезпечують активну терморегуляцію. Простір для вентиляції дозволяє волозі швидко випаровуватися, що робить носіння годинника зручним навіть під час інтенсивних кардіонавантажень. Це архітектура, яка працює на вас, забезпечуючи анатомічну гнучкість: ребра діють як мікросуглоби, дозволяючи ремінцю ідеально огинати зап’ястя будь-якої форми.

Engineering Note Попри складну структуру, регулювання довжини ремінця залишається простим процесом.

Кольорова палітра

Титанова рама Stratos Band представлена у двох кольорах: чорному та світлому. Це дозволяє ремінцю стати органічним продовженням як Apple Watch Ultra, так і темних сталевих чи алюмінієвих моделей.

Колірна гама самого FKM-еластомеру дозволяє розставити акценти:

Black: монохромна класика.

Ultra Orange: відсилання до кольору Ultra.

Volt: яскравий неоновий акцент.

Limited Edition: Магія світла Icy Blue Glow Окремою сторінкою в історії Stratos стала лімітована версія Icy Blue Glow. Це той випадок, коли архітектура отримує власне «нічне життя». Вдень ремінець виглядає як аксесуар у льодяному блакитному відтінку, що доповнює холодний блиск титану. Проте з настанням темряви еластомер починає випромінювати м’яке люмінесцентне сяйво. Це поєднання футуризму з високою модою, яке робить годинник помітним навіть у цілковитій темряві.

Технічні характеристики Nomad Stratos Band:

Матеріали: Аерокосмічний фтореластомер (FKM), титаний Grade 4.

Фурнітура: Нержавіюча сталь 316L, титанові ланки та пряжка.

Застібка: Магнітна система з корозійностійким неодимовим магнітом N52 та механічним фіксатором.

Сумісність: Apple Watch Ultra (49 мм), Series 44/45/46 мм.

Захист: 100% водонепроникність, стійкість до олій та UV-випромінювання.

Особливості: Вентиляційні 3D-канали, регульована довжина (інструмент у комплекті).

Філософія Stratos Band



Це відповідь на запит того, чий день не має чітких розмежувань між «роботою» та «життям». Він достатньо солідний для піджака і достатньо витривалий для океану. Це аксесуар, у якому зручно спати, відстежуючи цикли сну, бігати довгі дистанції та плавати у солоній воді.



Nomad Stratos Band став хітом саме тому, що він прибрав необхідність вибору. Це один універсальний інструмент на весь день, який не потребує заміни при зміні діяльності.

Придбати Nomad Stratos Band на Smobile.ua