Хочете використовувати можливості iPad по максимуму? Ось добірка вдалих аксесуарів від ESR

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

iPad — це не просто планшет, а багатофункціональний інструмент для навчання, роботи та творчості. Щоб розкрити весь потенціал пристрою, варто звернути увагу на продуману екосистему аксесуарів. Бренд ESR уже давно зарекомендував себе як надійний виробник рішень для техніки Apple. Його асортимент для iPad охоплює все: від стилусів із підтримкою Find My до клавіатур, магнітних чохлів та захисних плівок з ефектом паперу. У цій статті розповідаємо про найкращі рішення, які зроблять користування iPad ще зручнішим і приємнішим.

Стилус Geo Digital Pencil: альтернатива Apple Pencil із підтримкою Find My

ESR Geo Digital Pencil — це перший стилус для iPad стороннього виробника, який інтегрується з системою Apple Find My. Завдяки цьому його можна швидко знайти, якщо загубили, що особливо важливо для студентів, дизайнерів та всіх, хто часто працює з планшетом у дорозі. Підтримка Bluetooth, зручні ярлики, USB-C заряджання, а також чутливість до нахилу й відторгнення долоні роблять цей аксесуар конкурентом фірмового Apple Pencil, але за привабливішою ціною — 1699 грн.

Стілус ESR Geo Digital Pencil White з вбудованим Find My купити

Geo Digital Pencil сумісний з усіма iPad, починаючи з моделей 2018 року. Його точний 1,5 мм наконечник забезпечує природне письмо та малювання, а швидке заряджання дозволяє працювати до 12 годин після 30 хвилин зарядки. Стилус доступний у трьох кольорах, щоб ви могли обрати варіант під свій стиль.

Магнітні чохли ESR: комфортне використання в будь-якому положенні

Чохли ESR — це не просто захист, а розумне доповнення до функціоналу iPad. Наприклад, модель Flip Magnetic Case дозволяє встановити планшет під різними кутами для перегляду чи письма (45°, 60°, 25°), а також має вбудований тримач для стилуса. Легка, але міцна конструкція робить цей чохол ідеальним вибором для повсякденного використання вдома чи в офісі.

Чохол ESR Flip Magnetic Case with Pencil Holder Sky Blue для iPad Air 11” купити

Чохол ESR Flip Magnetic Case with Pencil Holder Light Purple для iPad Air 13” купити

Для тих, хто шукає ще більше варіантів розміщення, ідеально підійде Shift Magnetic Case. Він підтримує шість режимів використання, включаючи вертикальну та горизонтальну орієнтацію, і дозволяє навіть прикріпити iPad до магнітної поверхні, як-от холодильник. Це ідеальне рішення для кухні, офісу або творчого простору.

Чохол-клавіатура: перетворіть iPad на повноцінний ноутбук

Чохли-клавіатури ESR створені для тих, хто хоче більше, ніж просто планшет. Преміальний кейс Rebound Magnetic Keyboard Case 360 сумісний з 11- та 13-дюймовими iPad Air і забезпечує стабільну фіксацію у вертикальному та горизонтальному положеннях. Оснащений мультисенсорним трекпадом, він підтримує жести, а клавіші мають підсвічування в 12 кольорах з трьома рівнями яскравості — чудово для роботи в будь-яких умовах.

Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360 US Layout-Black для iPad Pro 11” купити

Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360 US Layout-Black для iPad Pro 13” купити

Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case US Layout-Black для для iPad Air 11″ купити

Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case US Layout-Black для iPad Air 13″ купити

Бюджетніший варіант — Rebound Magnetic Keyboard Case — підходить тим, хто не потребує великої кількості кутів нахилу, але цінує зручність і компактність. Цей варінат чудово інтегруються з iPad і роблять набір тексту комфортним та ефективним.

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Screen Protector

ESR Paper-Feel — це матова плівка, що створює враження письма по паперу. Ідеально підходить для тих, хто малює, робить нотатки чи працює з документами на iPad. У комплекті дві плівки та рамка для точного встановлення. Процес інтуїтивний — без повітряних бульбашок і перекосів, навіть якщо це ваша перша спроба.

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Screen Protector 2 шт. для iPad Air 11″ купити

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Screen Protector 2 шт. для iPad Air 13″ купити

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Screen Protector 2 шт. для iPad Pro 11″ купити

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Screen Protector 2 шт. для iPad Pro 13″ купити

Плівка має антивідблискову поверхню, що не спотворює кольори та не знижує яскравість екрана. Дисплей залишається чітким навіть при яскравому освітленні. Текстура з легким тертям забезпечує контрольовану і природну роботу з Apple Pencil. Ідеальний вибір для студентів, дизайнерів та всіх, хто цінує комфорт при письмі.

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Magnetic Screen Protector

Paper-Feel Magnetic — це захисна плівка з магнітним кріпленням, яку можна знімати і одягати багато разів. Встановлюється за секунди, знімається, коли хочете повернути максимальну чіткість екрана. Плівка має спеціальну текстуру, що імітує папір. Коефіцієнт тертя 0,25 забезпечує природні відчуття під час письма та малювання.

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Magnetic Screen Protector для iPad Pro 11″ купити

Захисна плівка з ефектом паперу ESR Paper-Feel Magnetic Screen Protector для iPad Pro 13″ купити

У комплекті є чохол для зберігання плівки. Це зручно, якщо ви не користуєтесь аксесуаром постійно. Сумісна навіть із додатково захисним склом. Чутливість екрана залишається незмінною — з або без додаткового захисту.

Захисне скло ESR UltraFit Armorite Screen Protector

ESR UltraFit Armorite — це міцне загартоване скло, створене для надійного захисту екрана iPad. У комплекті — дві одиниці скла, набір для очищення та аплікатор. Скло стійке до падінь, подряпин і ударів. Товщина лише 0,33 мм — дисплей залишається таким же чітким і яскравим, як без скла.

Захисне скло з аплікатором ESR UltraFit Armorite Screen Protector (2 шт.) для iPad Air 11” купити

Захисне скло з аплікатором ESR UltraFit Armorite Screen Protector (2 шт.) для iPad Air 13” купити

Технологія точного вирізу не перекриває камеру. Підтримується Apple Pencil — письмо та малювання залишаються плавними. Встановлення просте та безпомилкове завдяки рамці UltraFit. Ідеальне вирівнювання без бульбашок — навіть для новачків.

Захисне скло ESR UltraFit Classic Screen Protector

UltraFit Classic — це загартоване скло з фокусом на зносостійкість. Витримує падіння та удари завдяки сертифікації за військовими стандартами. Зберігає максимальну прозорість. Немає спотворень, затемнень чи відблисків — лише оригінальне зображення екрана iPad.

Захисне скло з аплікатором ESR UltraFit Classic Screen Protector (2 шт.) для iPad Air 11” купити

Захисне скло з аплікатором ESR UltraFit Classic Screen Protector (2 шт.) для iPad Air 13” купити

Висока чутливість забезпечує миттєву реакцію на дотик. Чудово працює Apple Pencil без затримок. Встановити просто: у комплекті є аплікатор. Легко отримати ідеальний результат без міхурів — навіть уперше.

Висновок: ESR — розумний вибір для власників iPad

Аксесуари ESR — це вдале поєднання функціональності, ергономіки й дизайну. Вони створені з урахуванням потреб реальних користувачів і дозволяють максимально ефективно використовувати можливості iPad. Незалежно від того, чи ви студент, дизайнер, бізнес-користувач чи просто цінуєте комфорт, у лінійці ESR ви знайдете щось корисне для себе.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.