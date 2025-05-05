Огляд бездротового автомобільного зарядного пристрою Satechi Qi2: ефективне рішення для iPhone в дорозі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Щоразу, коли я сідаю за кермо, я закріплюю свій телефон, щоб використовувати GPS. Проте навіть на незначних поворотах тримач хитався і падав. Після того, як я спробував магнітний бездротовий зарядний пристрій Satechi Qi2, я усвідомив, що дарма стільки часу мучився.

Ціна

Satechi Qi2 Wireless Car Charger коштує близько 2999 грн. Пристрій доступний лише в одному кольорі (сріблясто-чорному) і не має опцій кастомізації. Проте в комплекті ви отримаєте автомобільний адаптер на 25 Вт та кабель USB-C – USB-C, що робить покупку більш вигідною.

Тримач для телефону з бездротовою зарядкою Satechi Qi2 Wireless Car Charger купити

Технічні характеристики

Бренд: Satechi

Сертифікація Qi: Так

Колір: Сріблясто-чорний

Потужність зарядки: 15 Вт

Розміри: 9,19 x 5,97 x 2,79 см

Вага: 75,8 г

Адаптер у комплекті: Так

Надійне кріплення та стабільність — для iPhone з MagSafe

Цей пристрій рекламується як зарядка для авто, але це ще й повноцінний тримач для телефону. Як і більшість подібних рішень, його кріплять до вентиляційної решітки, щоб забезпечити зручний огляд без використання рук. Однак на відміну від звичних моделей із затискачами, ця модель від Satechi використовує магнітне кріплення, що забезпечує вражаючу стабільність — за умови, що ваш телефон підтримує MagSafe.

MagSafe — це технологія Apple, яка використовує магніти для точного вирівнювання телефону з аксесуарами. Відповідно, цей зарядний пристрій не призначений для Android. Але теоретично, будь-який Android-пристрій з підтримкою Qi2 мав би працювати.

Я спробував Galaxy S24: він заряджався лише тоді, коли я тримав телефон вручну — через відсутність магнітного з’єднання. Існують MagSafe-стікери, які можна наклеїти на Android для сумісності з такими зарядками, але їх потрібно купувати окремо.

Одразу з коробки без жодних додаткових аксесуарів зарядний пристрій сумісний лише з iPhone 12 і новішими. І з такими телефонами магніт тримає потужно: навіть коли я потрапив у велику яму, і мене мало не підкинуло до даху авто, телефон залишився на місці й практично не зсунувся.

Важливу роль тут відіграє не тільки магніт, а й якість самого кріплення. Конструкція має міцний важіль і затискач, а також невеликий упор, який спирається на панель приладів. Я був приємно здивований, наскільки туго змінюється кут нахилу — пристрій дійсно зібраний на совість.

Також ви можете регулювати жорсткість руху важеля за допомогою поворотного гвинта ззаду. Тобто налаштувати під себе — чи хочете, щоб телефон легко обертався, чи тримався жорстко. Такий підхід робить цей зарядний пристрій одним з найбільш надійних, який не доводиться підправляти щоп’ять хвилин під час руху.

Швидка зарядка в будь-якому автомобілі

Незважаючи на слово “бездротовий”, зарядка передбачає підключення самого пристрою до прикурювача — через кабель USB-C – USB-C довжиною 1 метр, що входить до комплекту. Завдяки адаптеру у наборі, підключити зарядку можна майже до будь-якого автомобіля.

Щодо самої зарядки — вона справді швидка завдяки потужності в 15 Вт. Під час тесту мій iPhone був заряджений на 50%, і вже через пів години поїздки, під час якої я використовував GPS, Bluetooth та приймав дзвінки, заряд сягнув майже 90%.

Інакше кажучи, навіть коротка поїздка в 15 хвилин дозволить суттєво підзарядити телефон, навіть якщо він активно працює під час руху.

Тримач для телефону з бездротовою зарядкою Satechi Qi2 Wireless Car Charger купити

Чи варто купувати Satechi Qi2 Wireless Car Charger?

Відверто кажучи, спочатку 2999 грн здалися мені зависокою ціною за комбінацію тримача й зарядки. Але якщо ви втомилися від ненадійних тримачів, які не витримують вагу сучасних смартфонів, Satechi Qi2 — чудове вкладення. Він найкраще працює з iPhone, але навіть для Android є варіанти, якщо ви докупите MagSafe-стікер. У підсумку, це один із найзручніших і найефективніших аксесуарів для смартфона в авто.

Джерело: howtogeek.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.