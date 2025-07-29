Нова лінійка чохлів Nomad для iPhone 16: огляд трьох моделей у різних стилях, на які варто звернути увагу

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nomad існує на ринку вже чимало років. Протягом цього часу я мав нагоду особисто поспілкуватися з командою бренду та спостерігати за тим, як їхня продукція поступово ставала дедалі якіснішою. Сьогодні важко говорити про чохли для iPhone, не згадавши Nomad — ці два бренди вже давно йдуть пліч-о-пліч.

Я належу до тих користувачів, які переважно носять смартфон без чохла. Я розумію, що чохол може захистити та додати функціональності, але мені подобається демонструвати дизайн пристрою, а не ховати його. Водночас я використовую чохли, коли перебуваю в людних місцях або надовго віддаляюся від дому. У таких випадках я хочу, щоб чохол був надійним, але не створював відчуття, ніби я ношу в кишені півкілограмову гантелю. Саме тому я обираю Nomad. Вони вміло поєднують форму, функціональність і стиль, не жертвуючи жодним із цих компонентів.

З виходом цьогорічної серії iPhone 16 мені було цікаво, що ж підготував Nomad. Крім добре знайомих Sport Case, Rugged Case та Modern Leather Case, цього року компанія також представила новинку — Magnetic Leather Back Case.

Таблиця характеристик

Modern Leather Case Sport Case Rugged Case Матеріали Натуральна шкіра преміум-класу, отримана з дотриманням принципів сталого виробництва; мікрофіброва підкладка; полікарбонатна основа; анодовані алюмінієві кнопки; нековзкий бампер із TPU Полікарбонатна основа; сатинована PET-панель; бампер і кільце камери з TPU; мікрофіброва підкладка; анодовані алюмінієві кнопки Матова PET-панель із захистом від відбитків пальців; полікарбонатна основа; бампери з TPU і захисне кільце камери; мікрофібра; посилені кути; анодовані алюмінієві кнопки Технічні параметри Захист від падінь із висоти до 2,4 м; виступи навколо екрану та камери; точні вирізи для кнопки керування камерою та нижніх портів; висота над екраном — 1,15 мм; товщина бампера — 1,9 мм Захист від падінь до 2,4 м; підвищені краї навколо екрану та камери; висота над екраном — 1,0 мм; товщина бампера — 2,0 мм; точний виріз під кнопку керування камерою Захист від падінь до 4,6 м; підняті краї для захисту екрану та камери; висота над екраном внизу — 1,11 мм; з боків і зверху — 1,85 мм; товщина бампера — 3,3 мм; точний виріз під кнопку керування камерою MagSafe Нікельовані неодимові магніти; сила зчеплення 800–1100 gf із сертифікованими аксесуарами Apple; вирівнювальний магніт для аксесуарів, що мають орієнтацію Те саме Те саме

Modern Leather Case

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Brown для iPhone 16 Pro Max купити

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Rustic Brown Horween для iPhone 16 Pro купити

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Brown для iPhone 16 купити

Modern Leather Case для iPhone залишається одним із моїх улюблених варіантів ще з моменту його першого випуску. Він доступний у кількох варіаціях: Modern, Folio та Traditional. Користувачі можуть обрати між версією зі шкірою Horween або стандартною версією. Обидві відчуваються якісно, але звичайна шкіра виготовляється за сучасною технологією дублення, яка простіша у догляді, ніж Horween.

Шкіряний чохол Nomad Modern Horween Leather Case Black для iPhone 16 Pro Max купити

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Back Horween для iPhone 16 Pro купити

За інформацією з офіційного сайту, компанія Nomad витратила понад два роки на співпрацю з данською дубильнею Ecco для створення високоякісної, екологічно відповідальної шкіри. Матеріал преміум-класу обробляється природним чином, щоб з часом набувати красивої патини. Чохол доступний у трьох кольорах: Brown, Black і English Tan. Мій улюблений — Brown, адже цей глибокий коричневий відтінок виглядає благородно і не так помітно затирається, як English Tan.

Внутрішня частина чохла вкрита мікрофіброю, а магнітне кільце вказує на сумісність із аксесуарами MagSafe. Кнопки виготовлені з анодованого алюмінію. Рівень захисту — падіння з висоти до 2,4 метра.

Що мені особливо подобається в цій моделі — гармонійне поєднання шкіряних і не шкіряних елементів. Чохол виглядає преміально і чудово підкреслює дизайн iPhone. Nomad чудово попрацювали над його дизайном — це один із тих чохлів, до яких я завжди повертаюся.

Sport Case

Чохол Nomad Sport Case Vulcan Black для iPhone 16 Pro Max купити

Чохол Nomad Sport Case Vulcan Black для iPhone 16 Pro купити

Sport Case створений для повсякденного використання. Завдяки гладкій задній панелі смартфон легко ховається в кишеню й так само швидко дістається. Чохол має ті самі анодовані алюмінієві кнопки та захист від падінь із висоти до 2,4 м, як і шкіряна версія. Також існує відповідний ремінець Sport Band для Apple Watch. Чохол сумісний з MagSafe і підтримує бездротову зарядку. Внутрішня підкладка — мікрофібра.

Доступні три основні кольори: Vulcan Black, Naval Blue та Stone. Також є лімітована версія в кольорі Magma.

Чохол Nomad Sport Case Magma для iPhone 16 Pro Max купити

Чохол Nomad Sport Case Magma для iPhone 16 Pro купити

Хоча сатинове покриття може відлякати деяких користувачів, завдяки нековзкому бамперу чохол зручно лежить у руці. Кнопки дуже тактильні, усі вирізи ідеально співпадають із елементами телефону.

Rugged Case

Чохол Nomad Rugged Case Atlantic Blue для iPhone 16 Pro Max купити

Протиударний чохол Nomad Rugged Case Desert для iPhone 16 Pro купити

Rugged Case завершує цю трійку чохлів від Nomad. Це ідеальний варіант для тих, кому потрібен посилений захист без громіздкого вигляду. Чохол лише трохи більший за Sport Case, але забезпечує захист від падінь із висоти до 4,6 м. Каркас — полікарбонатний, із матовим покриттям. Є ті ж зручні нековзкі елементи, що й у решти моделей. Rugged Case оптимізований для MagSafe та забезпечує швидку бездротову зарядку.

Доступні чотири кольори: Black, Forest, Atlantic Blue та Desert. У мене саме Desert, і він виглядає дійсно стильно. Мені подобається, як він лежить у руці, та те, що пропонує той самий рівень захисту, що й інші масивні чохли, але без зайвого об’єму. Як і решта моделей, Rugged Case ідеально сідає на iPhone та легко знімається при потребі.

Висновок

Коли мова йде про якість, Nomad — це той бренд, на який можна покластися. Їхні чохли не лише захищають ваш смартфон, але й надають йому стильного вигляду. Nomad знову доводить, що здатен створювати продумані аксесуари, які відповідають запитам найрізноманітніших користувачів.

Хочете класичний стиль — обирайте Modern Leather Case. Потрібна легкість і зручність — Sport Case стане чудовим варіантом. А для тих, хто шукає максимум захисту без компромісів у дизайні — ідеальним вибором буде Rugged Case.

Кожна модель — це приклад безкомпромісної якості, функціональності й продуманого дизайну. Якщо ви цінуєте естетику iPhone, але також дбаєте про його безпеку — Nomad пропонує саме той баланс, який потрібен. Не дивно, що бренд вже давно став одним із найпопулярніших і найнадійніших серед аксесуарів для смартфонів.

Джерело: macsources