Огляд: Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360 — це повноцінне рішення: він включає в себе захисний чохол для iPad, дозволяє набирати текст у портретній або горизонтальній орієнтації (на відміну від офіційного аксесуара Apple), а також використовується як звичайний чохол, коли клавіатура не потрібна.

Я протестував цей аксесуар разом із 13-дюймовим iPad Pro. Ділюсь власними враженнями

Огляд ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360

Незважаючи на те, що Magic Keyboard від Apple — річ стильна, вона має певні обмеження. Насамперед — це більше клавіатура, ніж чохол. Якщо хочете просто носити iPad із захистом, клавіатуру все одно доведеться брати з собою. І працювати вона дозволяє лише в горизонтальній орієнтації.

ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360 не має цих обмежень. А ще він значно дешевший за продукт Apple.

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Універсальний захист і гнучкість

Основою є пластиковий чохол, який охоплює задню частину планшета, кути й боки. Є всі необхідні вирізи для камер, USB-C порту, динаміків тощо, а кнопки прикриті захисними накладками.

Це базовий, але функціональний чохол, що має забезпечити планшету захист від повсякденних неприємностей. Його зручно тримати в руці, що не можна сказати про всі чохли для iPad від сторонніх виробників. Клавіатура, трекпад і підставка — окрема частина комплекту ESR. Підставка повторює “плаваючий” дизайн, Планшет надійно кріпиться до підставки за допомогою магнітів, що дозволяє легко перемикатися між альбомною та книжковою орієнтаціями. Такий формат конструкції нагадує рішення від Apple — виглядає стильно й сучасно, незалежно від виробника.

Чохол кріпиться до підставки на магнітах, що дозволяє зручно й надійно обертати iPad між портретною й горизонтальною орієнтаціями. Я навіть не підозрював, наскільки обмежує фіксація лише в горизонтальній площині, поки не спробував цей варіант. Можливість обирати, як саме зручно працювати — це дійсно перевага.

Також можна змінювати кут огляду — дисплей можна встановити вертикально, нахилити або відхилити назад до 30 градусів.

Чохол доповнено практичним клапаном, що не тільки тримає конструкцію закритою, а й фіксує Apple Pencil. Логічне й зручне рішення — дивно, що Apple досі не зробила щось подібне.

Доступні два кольори: чорний та білий.

Мінус: масивність

Хоч ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360 і має багато переваг, одна з його слабких сторін — вага. Я тестую версію для 13-дюймового iPad Pro, і одна лише клавіатура важить 950 грамів. Сам чохол — ще 230 грамів. Разом вони додають 1.18 кг до ваги самого планшета.

Окрім ваги, чохол ще й товстий: у складеному стані товщина — 1.9 см.

Інакше кажучи, аксесуар утричі збільшує габарити планшета. Для порівняння, Magic Keyboard від Apple важить на 500 грамів менше й тонший на 0.6 см.

Зручна клавіатура та трекпад

Оскільки я тестую модель для 13-дюймового iPad Pro, клавіатура тут має стандартні розміри — 29.8 см у ширину. Клавіші мають розмір 1.5 см із відстанню 0.38 см між ними. Хід клавіш відчувається приємно — цілком як у звичайного ноутбука. Окремий ряд функціональних клавіш дозволяє керувати яскравістю підсвітки, відтворенням музики та іншими поширеними функціями iPad.

Підсвітка клавіш має п’ять кольорових варіантів — білий, синій, червоний, зелений та фіолетовий. Це навіть занадто — особисто мені вистачило б одного. Яскравість регулюється в трьох рівнях для кожного кольору.

Загалом, набір тексту на цій клавіатурі дуже схожий на звичайну роботу за ноутбуком — і це безсумнівний плюс.

Розмір трекпаду — 10.1 × 4.8 см. Це цілком придатна площа, хоч я користувався й більшими — а більше, як відомо, краще. Та все ж трекпад функціональний і підтримує багатозадачні жести iPadOS — наприклад, прокручування двома пальцями.

Клавіатура й трекпад підключаються до планшета через Bluetooth, тому потребують окремого акумулятора. Заряджається клавіатура через USB-C порт.

Висновок: ESR має переваги над Apple

У кількох важливих аспектах чохол-клавіатура ESR має перевагу над рішенням Apple. Можливість працювати в портретному режимі — справді зручна. А ще, коли клавіатура не потрібна, можна просто залишити її вдома й користуватися лише чохлом.

Єдине «але» — пристрій досить важкий.

Ціна значно впливає на загальне враження — у позитивний бік. ESR коштує значно менше від того, що просить Apple за свій аналог.

Ціна Rebound Magnetic Keyboard Case 360 становить від 4099 грн.

Джерело: cultofmac.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.