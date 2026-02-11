Дописи Дописи 11.02.2026 comment views icon

Павербанк Anker на 25 000 мА·год: дисплей, вбудований кабель та одночасна зарядка до чотирьох пристроїв

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

Зовнішній акумулятор Anker ємністю 25 000 мА·год створений для одночасної зарядки до чотирьох пристроїв. Він оснащений вбудованим висувним USB-C кабелем і другим кабелем, який одночасно виконує роль ремінця, а також додатковим портом USB-C і портом USB-A. Кабелі USB-C та сам порт USB-C можуть видавати до 100 Вт кожен — цього достатньо, щоб підтримувати роботу більшості ноутбуків далеко від розетки. Як і очікується, під час зарядки кількох пристроїв потужність розподіляється між ними, а сумарна вихідна потужність може сягати 165 Вт.

Повербанк Anker Power Bank 25K, 165W, Built-In and Retractable Cables Space Black купити

За ємності 25 000 мА·год тут достатньо енергії, щоб підтримувати заряд одразу кількох пристроїв або живити ноутбук протягом кількох годин. За даними Anker, цей акумулятор може забезпечити приблизно 1,3 повних зарядки для MacBook Air з чипом M3 або до трьох повних зарядок iPhone 17 Pro Max. Попри велику ємність, пристрій схвалений TSA і безпечний для використання під час авіаперельотів. Водночас варто враховувати, що вага близько 595 грам може відчуватися доволі значною в кишені. З позитивного боку — тут є зручний дисплей, який показує залишкову ємність, поточну потужність зарядки та стан батареї.

Джерело: notebookcheck.net

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Найкращі ігри у легендарному всесвіті Star Wars
dat.A: коли бази даних стають зрозумілими
Чи є майбутнє у освіти?
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
Повсталі з мертвих на Linux: реанімуємо шкільні ПК
Ілюзія аполітичності софту: мовчання, яке коштує дорожче за ліцензії
Майбутнє ІТ: на порозі революційних змін, чи все вже було?
Мої улюблені телефони з 2000-х: коли мобільний був більше, ніж просто гаджет
Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі
The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі
Золоте десятиліття ігор: мої улюблені шутери на міленіальному стику
Чому Дюна — унікальний шедевр наукової фантастики: нове середньовіччя від Френка Герберта
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Чи є Python в онлайні? Так, і це ЄPython
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
Чому ультра‑налаштування ігор не мають сенсу, та як перестати грати у FPS
Деінформатизація покоління Z, або чому впав рівень комп'ютерної грамотності
Чому я не згоден з переможцями Game of the Year 2025
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати