Павербанк Anker на 25 000 мА·год: дисплей, вбудований кабель та одночасна зарядка до чотирьох пристроїв

Зовнішній акумулятор Anker ємністю 25 000 мА·год створений для одночасної зарядки до чотирьох пристроїв. Він оснащений вбудованим висувним USB-C кабелем і другим кабелем, який одночасно виконує роль ремінця, а також додатковим портом USB-C і портом USB-A. Кабелі USB-C та сам порт USB-C можуть видавати до 100 Вт кожен — цього достатньо, щоб підтримувати роботу більшості ноутбуків далеко від розетки. Як і очікується, під час зарядки кількох пристроїв потужність розподіляється між ними, а сумарна вихідна потужність може сягати 165 Вт.

За ємності 25 000 мА·год тут достатньо енергії, щоб підтримувати заряд одразу кількох пристроїв або живити ноутбук протягом кількох годин. За даними Anker, цей акумулятор може забезпечити приблизно 1,3 повних зарядки для MacBook Air з чипом M3 або до трьох повних зарядок iPhone 17 Pro Max. Попри велику ємність, пристрій схвалений TSA і безпечний для використання під час авіаперельотів. Водночас варто враховувати, що вага близько 595 грам може відчуватися доволі значною в кишені. З позитивного боку — тут є зручний дисплей, який показує залишкову ємність, поточну потужність зарядки та стан батареї.

Джерело: notebookcheck.net