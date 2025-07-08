Тестуємо шкіряний чохол Mujjo для iPhone 16 Pro або інших моделей серії: чи варто його купувати?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви стали власником нового смартфона серії iPhone 16, вам точно захочеться одразу захистити його стильним чохлом. А якщо вам до вподоби класичні матеріали, зверніть увагу на шкіряний чохол Mujjo Full Leather Case для iPhone — один із найкращих за виглядом і якістю шкіряних чохлів на ринку. У цьому огляді я протестував модель на своєму iPhone 16 Pro у трьох кольорах.

Чохол коштує 2499 грн і постачається у стильній, лаконічній упаковці, що ідеально гармонує з його преміальним виглядом. Доступні шість витончених кольорів: чорний, темно-коричневий, синій, насичено-зелений і сіро-зелений. Mujjo надіслали мені на огляд темно-коричневу, насичено-зелену та сіро-зелену версії. Всі виглядають чудово (особливо якщо вам більше до душі класика, а не яскравий глянець). Оскільки це натуральна шкіра, з часом вона набуде благородної патини, що лише додасть чохлу характеру.

Натуральна шкіра Velore

Шкіряний чохол Mujjo Full Leather Case Monaco Blue для iPhone 16 Pro купити

Чохли Mujjo виготовляються зі шкіри Velore — високоякісної телячої шкіри з Данії. Варто лише взяти чохол у руки, щоб відчути преміальність матеріалу. Саме завдяки цьому Mujjo регулярно потрапляє у списки найкращих чохлів для iPhone за версією Cult of Mac. Дизайнери прагнули поєднати надійний захист смартфона зі стильним і тонким профілем. Окрім класичного шкіряного чохла, доступні також версія-гаманець і варіант зі штучної шкіри на основі кукурудзи та переробленого поліестеру (MaizCase).

Кнопки та виріз для керування камерою

У всіх чохлах Mujjo металеві кнопки перекривають фізичні кнопки управління — окрім нової функції Camera Control. Для неї зроблений акуратний виріз, що забезпечує повний доступ і підтримує як легке, так і повне натискання кнопки. Це рішення логічне, адже Apple залишила виробникам чохлів простір для імпровізації.

Щодо самих кнопок: вони виготовлені з обробленого металу та тоновано відповідно до кольору шкіряної основи. У зелених чохлах кнопки мали бронзовий відтінок металу, а в темно-коричневому — теплий мідний.

Хороший захист

Mujjo Full Leather Case має підняту шкіряну рамку навколо дисплея, яка захищає екран від подряпин при контакті зі столом чи іншими поверхнями. Також навколо блоку камер розташоване підняте металеве кільце — завдяки йому смартфон менше хитається, коли лежить камерою донизу.

Чохол охоплює й нижню частину iPhone, залишаючи точні вирізи для динаміків і порту зарядки, тож усі функції пристрою залишаються доступними без перешкод.

Особисто я помітив, наскільки впевненіше тримається телефон у руці з цим чохлом. Хоча шкіра й не така «чіпка», як, скажімо, силікон, але вона значно зменшує ковзання титанової поверхні смартфона. А внутрішнє оздоблення з мікрофібри надає додаткового захисту від подряпин.

Основні характеристики Mujjo Full Leather Case для iPhone

Шкіра Velore: преміальна теляча шкіра з Данії, оброблена за технологією DriTan без використання води.

Точний виріз для кнопки Camera Control.

Необроблена шкіра приємно відчувається в руці та з часом набуває благородної патини.

Металеві кнопки та обрамлення камер для підвищеної надійності та чутливості.

Шкіряний бортик висотою 1 мм захищає дисплей; нижня частина повністю закрита з точними вирізами для портів.

Внутрішня обробка японською мікрофіброю для шовковистого ефекту.

Підтримка MagSafe для швидкої бездротової зарядки та аксесуарів.

Використання перероблених матеріалів у кнопках та внутрішній структурі чохла.

Габарити: 15,2 × 7,2 × 0,8 см.

Вага: 35 г.

Шкіряний чохол Mujjo Full Leather Case Monaco Blue для iPhone 16 Pro купити

Підсумок: чи варто купувати Mujjo Full Leather Case?

Я однозначно рекомендую Mujjo Full Leather Case для власників iPhone 16 Pro або інших моделей серії. За 2499 грн ви отримуєте поєднання бездоганної якості та розумної ціни. З огляду на майстерність виготовлення, цей чохол має прослужити довго й гідно старіти разом із вашим iPhone — хоча, чесно кажучи, я й сам скоріше за все зміню смартфон раніше, ніж цей чохол встигне втратити вигляд.

Джерело: cultofmac.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.