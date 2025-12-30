Повний фарш від Predator: огляд готового ігрового сетапу, який ви захочете собі

Дописи Дописи 30.12.2025 comment views icon

Давно мрієте зібрати свій власний ігровий куточок з найактуальнішим залізом, фурнітурою та периферією? Ігровий бренд Predator від Acer дозволяє здійснити цю мрію з легкістю вже сьогодні. Й при тому, використовуючи продукти лише одного бренду. Погляньте на наш варіант повного ігрового сетапу у стилі Predator на каналі Acer Ukraine:

До ігрового комплекту у відео входять наступні предмети:

Ігровий 24.5″ монітор Predator XB253QF3 (UM.KX0EE.F05) з IPS матрицею, роздільною здатністю Full HD (1920×1080), 1 мс відгуку та частотою оновлення зображення в 300 Гц, доступний за ціною від 7 999 грн.

Ігровий 16″ ноутбук Predator Helios Neo 16 AI (NH.QX5EU.00C) з процесором Core Ultra 9 275HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативної пам’яті та IPS екраном
2560×1600 точок з частотою оновлення 240 Гц,  доступний за ціною від 89 999 грн.

Ігровий стіл Predator Nexus 332 (GP.OTH11.095) з можливістю автоматичного регулювання по висоті від 72 до 120 см та трьома режимами пам’яті, доступний за ціною від 14 499 грн.

Ігрове крісло Acer Predator Rift Go 331 (GP.GCR11.00Y) з комфортним сидінням та спинкою, регулюванням по висоті сидіння, підлокітників та нахилу спинки, доступне за ціною від 15 599 грн.

Якщо ви бажаєте придбати щось з цього переліку, завітайте в інтернет-магазини вже сьогодні, адже Різдвяні та Новорічні знижки у самому розпалі!

