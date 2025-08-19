Ваш смартфон як частина ноутбука: тестуємо інтеграцію Chrome OS та Android

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Пам’ятаєте, як колись навіть банальне підключення телефонів до комп’ютера вимагало встановлення додаткового програмного забезпечення, спеціальних кабелів та було дуже нестабільним? Ті часи минули й сучасні операційні системи вже досить непогано вміють співпрацювати зі смартфонами. Розгляньмо, як Google реалізував поєднання Chromebook на Chrome OS та смартфону з Android. Зокрема, для експерименту ми використали Acer Chromebook Plus 515 та Google Pixel 9.

А якщо ви бажаєте придбати Acer Chromebook Plus 515 собі для повсякденного використання, то ось наші пропозиції та доступні конфігурації:

Назва та артикул Процесор Пам’ять Екран Накопичувач Ціна Chromebook Plus 515

CB515-2H-38RZ

NX.KNUEU.001 Intel Core

i3-1215U 8 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц 512 ГБ SSD Від

16 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2H-36VQ

NX.KNUEU.002 Intel Core

i3-1315U 8 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц 512 ГБ SSD Від

19 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2HT-37XV

NX.KNYEU.001 Intel Core

i3-1215U 8 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц

Сенсорний екран 512 ГБ SSD Від

21 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2H-50DB

NX.KNUEU.003 Intel Core

i5-1235U 8 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц 512 ГБ SSD Від

22 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2HT-36D0

NX.KNYEU.002 Intel Core

i3-1315U 8 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц

Сенсорний екран 512 ГБ SSD Від

22 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2H-57M9

NX.KNUEU.004 Intel Core

i5-1235U 16 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц 512 ГБ SSD Від

22 999 грн Chromebook Plus 515

CB515-2HT-554G

NX.KNYEU.003 Intel Core

i5-1235U 16 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц

Сенсорний екран 512 ГБ SSD Від

25 659 грн Chromebook Plus 515

CB515-2HT-53QE

NX.KNYEU.004 Intel Core

i5-1335U 16 ГБ

LPDDR5X 15.6″ Full HD

(1920 x 1080)

16:9 IPS 60 Гц

Сенсорний екран 512 ГБ SSD Від

26 999 грн

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі