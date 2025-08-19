Ваш смартфон як частина ноутбука: тестуємо інтеграцію Chrome OS та Android

Пам’ятаєте, як колись навіть банальне підключення телефонів до комп’ютера вимагало встановлення додаткового програмного забезпечення, спеціальних кабелів та було дуже нестабільним? Ті часи минули й сучасні операційні системи вже досить непогано вміють співпрацювати зі смартфонами. Розгляньмо, як Google реалізував поєднання Chromebook на Chrome OS та смартфону з Android. Зокрема, для експерименту ми використали Acer Chromebook Plus 515 та Google Pixel 9.
А якщо ви бажаєте придбати Acer Chromebook Plus 515 собі для повсякденного використання, то ось наші пропозиції та доступні конфігурації:
|Назва та артикул
|Процесор
|Пам’ять
|Екран
|Накопичувач
|Ціна
|Chromebook Plus 515
CB515-2H-38RZ
NX.KNUEU.001
|Intel Core
i3-1215U
|8 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
|512 ГБ SSD
|Від
16 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2H-36VQ
NX.KNUEU.002
|Intel Core
i3-1315U
|8 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
|512 ГБ SSD
|Від
19 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2HT-37XV
NX.KNYEU.001
|Intel Core
i3-1215U
|8 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
Сенсорний екран
|512 ГБ SSD
|Від
21 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2H-50DB
NX.KNUEU.003
|Intel Core
i5-1235U
|8 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
|512 ГБ SSD
|Від
22 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2HT-36D0
NX.KNYEU.002
|Intel Core
i3-1315U
|8 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
Сенсорний екран
|512 ГБ SSD
|Від
22 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2H-57M9
NX.KNUEU.004
|Intel Core
i5-1235U
|16 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
|512 ГБ SSD
|Від
22 999 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2HT-554G
NX.KNYEU.003
|Intel Core
i5-1235U
|16 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
Сенсорний екран
|512 ГБ SSD
|Від
25 659 грн
|Chromebook Plus 515
CB515-2HT-53QE
NX.KNYEU.004
|Intel Core
i5-1335U
|16 ГБ
LPDDR5X
|15.6″ Full HD
(1920 x 1080)
16:9 IPS 60 Гц
Сенсорний екран
|512 ГБ SSD
|Від
26 999 грн
Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі
- Як виправити чорний екран на Chromebook та запобігти його появі
- 10 кроків, щоб розпочати успішний бізнес
- Найкращі ноутбуки Acer для майбутніх студентів
- Що таке витоки фонового підсвічування і як це виправити?
- Найкращі ноутбуки Acer для ігор та навчання у 2025 році
- Яка температура процесора та відеокарти є нормальною під час ігор?
- Що таке Phone Link у Windows 11 та як видалити його з автозапуску
- Підвищуйте ефективність та заощаджуйте гроші за допомогою Excel: необхідні інструменти для бізнесу
- Поради LinkedIn: створення бізнес-профілю, який приверне увагу
- 8 причин, чому студентам варто застосовувати хромбуки у навчанні
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: