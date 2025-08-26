Ваш список бажаних ноутбуків щойно застарів. Ось чому Acer Swift Edge 14 з ШІ винен у цьому

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ноутбук повинен бути мобільним. Цю просту істину користувачі та виробники техніки зрозуміли вже давно. Але що таке мобільність? Загалом це поєднання таких параметрів як габарити, вага та автономність. При цьому потужність часто відходить на другий план, адже запхнути по справжньому продуктивні та гарячі компоненти у тонкий та легкий корпус є дуже непростим завданням. Колись, ще у 2011 роках компанія Intel у своїх вимогах до ультрабуків прагнула довести їх вагу до 1,5 кг, товщину до менш ніж 21 мм, а час автономної роботи до 5 годин. Зараз ці вимоги викликають лише усмішку, адже ультрапортативними нині вважаються моделі до 1 кг. Ну що ж до автономності, то сучасні енергоефективні рішення спроможні працювати ледь не добу без заряджання.

І саме таким ультрапортативним та сучасним є новий ноутбук Acer Swift Edge 14 AI, про який ми розкажемо у цьому огляді.

Корпус

Почнемо з найцікавішого. Він важить приблизно 990 грамів. В товщину має 9,3 мм у найтоншому місці, та 16,65 мм у найтовщому. В ширину маємо 313,7 мм, а в глибину 229,3 мм. Корпус виконаний повністю зі сплаву магнію та алюмінію та є достатньо міцним, попри невелику товщину. Про це свідчить й сертифікація пристрою на відповідність суворому військовому стандарту MIL-STD 810H. Блок живлення з кабелем важить ще приблизно 300 грамів, тож навіть у повному комплекті ваша сумка, валіза чи рюкзак не будуть занадто важкими.

Екран

Дисплей Acer Swift Edge 14 AI особливий. Він є сенсорним, підтримує мультитач, має розмір 14″ зі співвідношенням сторін 16:10 та OLED матрицю із роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800). Максимальна яскравість становіть 400 ніт. Охоплення колірного простору DCI-P3 становить 100%. А максимальні кути огляду сягають 170 градусів. До того ж екран розкривається відносно корпусу на 180 градусів.

Екран ноутбука вкритий захисним склом Corning Gorilla Matte Pro, яке на 95% зменшує сторонні відблиски та вдвічі покращує контрастність зображення у порівнянні з іншими аналогічними технологіями матових екранів. Також дисплей має сертифікацію VESA Display HDR True Black 600 та Eyesafe 2.0 за зниження рівня синього кольору на 50%.

Що всередині

У топовому варіанті конфігурації Acer Swift Edge 14 AI оснащений восьмиядерним процесором Intel Core Ultra 9 288V із вбудованою графікою Intel ARC 140V, та NPU, що видає 48 TOPS потужності для ШІ обчислень. Також присутні 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та швидкий NVMe SSD PCIe Gen4 місткістю до 1 ТБ. Загальна ж потужність системи для ШІ обчислень може сягати 120 TOPS сумарно шляхом поєднання продуктивності процесорних ядер, NPU та вбудованого відео. Охолоджується процесор вентилятором із технологією DustDefender. Її суть полягає у тому, що кожен раз при запуску ноутбука та кожні 6 годин, вентилятор починає обертатися у зворотному напрямку, щоб виштовхнути накопичений пил назовні.

Автономність

Енергоефективний процесор, інтегровані технології енергоощадження та місткий акумулятор на 65 Вт·год дозволяють цьому ноутбуку працювати до 21 години у режимі перегляду відео. Або ж до 14 годин перегляду браузера. Також ноутбук підтримує швидке заряджання та комплектується блоком живлення на 100 Вт з підтримкою PD.

Зовнішні порти

З лівої сторони Acer Swift Edge 14 AI має один HDMI 2.1, один USB 3.2 Type-A та два порти USB4 Type-C (Thunderbolt 4).

З правої сторони є кріплення для замку Kensington, порт USB 3.1 Type-A, 3,5-мм аудіопорт та два індикатори активності накопичувача та системи.

Клавіатура та тачпад

Клавіатура ноутбука оснащена гарною білою підсвіткою. Покриття кнопок оброблено УФ променями за спеціальною процедурою, та створює відчуття шовку при дотику. А ще воно дуже стійке до зносу у процесі експлуатації. Клавіатура має окремі виділені клавіші Copilot та Acer Sense. Також окрему підсвітку має індикатор сканера відбитка пальця, вбудований у кнопку живлення.

У тачпад вбудований індикатор активності ШІ, який світиться, якщо ноутбук працює над завданнями ШІ, є активним NPU або якщо активований Microsoft Copilot.

Бездротовий зв’язок

Для надшвидкого доступу в Інтернет Acer Swift Edge 14 AI має найсучасніший бездротовий адаптер Wi-Fi 7 з підтримкою протоколу 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be та одночасної передачі даних в діапазоні 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц. Цей стандарт у 2,4 раза швидший за Wi-Fi 6E. Периферійні пристрої можна підключати з Bluetooth 5.4 та LE аудіо.

Мультимедія та комунікація

Acer Swift Edge 14 AI має FHD (1920×1080) вебкамеру з інфрачервоним сенсором та сенсором глибини простору. Для запису звуку та роботи системи шумозаглушення є три мікрофони, два з яких розташовані й верхній рамці екрана, а ще один попереду у корпусі. Також ноутбук оснащений двома динаміками DTS X Ultra які роблять звучання об’ємним та кришталево чистим.

Безпека

Процесор має вбудований чип безпеки Microsoft Pluton, який запобігає атакам на систему та зберігає непорушність та конфіденційність усіх ваших даних. Вхід у систему підтримується через Windows Hello з використанням сканера відбитків пальців або розпізнавання обличчя. Також вебкамера оснащена шторою приватності.

ШІ технології

Ноутбук створює природним чином інтегровану платформу для локального функціонування Microsoft Copilot та новітніх ШІ технологій та застосунків, доданих у Windows 11. Зокрема для Cocreator, який створює реалістичні або художні зображення, спираючись на ваші чорнові зариси або текстовий опис. Для Live Caption, що на ходу створюють субтитри до будь-якого відео шляхом розпізнавання мови та перетворення її на текст. Та Windows Studio Effects яка покращує ваші відеодзвінки. А ще є розроблені Acer фірмові інструменти, які усе роблять краще. Зокрема:

Acer PurifiedVoice 2.0 активно зменшує та придушує сторонній фоновий шум для обох користувачів, а також він сумісний із зовнішніми мікрофонами то гарнітурами. Найкраще працює за допомогою трьох вбудованих в ноутбук мікрофонів.

Acer PurifiedView 2.0 відповідає за покращення зображення з вебкамери. Прибирає фонові шуми вебкамери, корегує наслідки слабкого освітлення, може змінювати фонове зображення у камері, слідкувати за напрямком погляду та створювати враження, що співрозмовник завжди дивиться прямо у камеру, а також робить зображення різкішим та автоматично кадрує його.

Acer UserSensing 2.0 відстежує наявність користувача перед ноутбуком. Може автоматично вмикати й вимикати його, економить заряд та ресурси системи, понижуючи яскравість, коли користувач не дивиться на екран.

AcerSense , що відкривається одним натисканням кнопки, та дозволяє отримати доступ до всіх функцій штучного інтелекту вашого пристрою в одному місці. Для більш комфортної та зручної роботи зі штучним інтелектом.

Конфігурація

На цей час у продажі доступно два варіанти конфігурації Acer Swift Edge 14 AI:

Назва та артикул Процесор Пам’ять Накопичувач Ціна Swift Edge 14 AI

SFE14-51T-94CW

NX.JG4EU.005 Intel Core Ultra 9 288V 32 ГБ

LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

87 999 грн Swift Edge 14 AI

SFE14-51T-72R7

NX.JG4EU.003 Intel Core Ultra 7 256V 16 ГБ

LPDDR5X 512 ГБ SSD Від

76 699 грн

Висновок

Якщо ви шукали найлегший ноутбук, який спроможний постійно супроводжувати та не обтяжувати вас у подорожах, то Acer Swift Edge 14 AI є саме тим, що потрібно. Він дуже легкий, міцний, продуктивний, має великий запас автономності, дивовижний екран та просто шикарний дизайн. Це більш ніж гідна альтернатива Apple MacBook Air для тих, кому необхідна саме операційна система Windows 11.

